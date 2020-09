Có nên ngồi ghế massage thường xuyên?

Mỗi loại ghế massage thì có từng công dụng riêng, như ghế massage cổ sẽ tác động chủ yếu đến cổ, ghế massage chân sẽ tác động chủ yếu đến chân, hay ghế massage lưng cũng vậy. Nhưng ngoài những tác động đó, ẩn sâu trong việc dùng ghế massage sẽ có những công dụng như sau:

Ghế massage

Tác dụng đối với toàn thân

Ghế massage có nhiều động cơ xoa bóp, rung lắc ở khắp ghế. Có công dụng xoa bóp, tác động lên các bộ phận khác nhau. Dùng ghế massage sẽ giúp giảm đau mỏi, căng cứng trên bộ phận, cơ thể sau khi phải chịu các áp lực của công việc hàng ngày.

Đồng thời, dùng ghế massage sẽ giúp các cơ quan tiêu hóa phát triển, kích thích tiêu hóa dễ dàng đặc biệt là khi dùng máy massage toàn thân. Massage sẽ giúp lưu thông máu, khí huyết, giảm đau nhức, tê cứng chân tay.

Tác dụng với các cơ bắp

Khi bạn bị đau nhức, căng cơ hay mệt mỏi do bê vác đồ nặng, làm việc một tư thế quá lâu, hay ngồi văn phòng thường xuyên. Làm việc không đúng tư thế, hay đột nhiên làm việc quá sức cũng làm cho các cơ bị đau nhức, mỏi hoặc cứng cơ.

Khi dùng ghế massage sẽ làm giảm đi những triệu chứng đau nhức, căng cơ đó. Giảm được tình trạng tê cứng cơ, căng cơ do vận động mạnh, phù cơ và teo cơ do ít vận động, tránh tình trạng tổn thương cơ do vận động mạnh gây nên.

Tác dụng đối với hệ thần kinh

Hệ thần kinh dễ dàng bị căn thẳng, đau nhức khi vận động quá mạnh, hay khi bị áp lực. Việc dùng ghế massage giúp bạn tránh tình trạng căng thẳng, đau nhức khí làm việc áp lực, giú thả lỏng hệ thần kinh, tránh căng thẳng kéo dài gây nên áp lực tâm lý và cơ thể.

Ngoài ra, kích thích dây thần kinh, tăng độ nhạy để có phản xạ tốt hơn. Chống việc trầm cảm do áp lực lâu ngày hay căng thẳng. Cải thiện tình trạng thiếu ngủ, ngủ không ngon hoặc khó ngủ.

Dùng ghế massage toàn thân còn làm cho tinh thần thư giãn, dây cót tinh thần lên cao giúp cơ thể khoẻ làm và làm việc hiệu quả hơn.

Tác dụng đối với gân - khớp

Ghế massage được sử dụng thường xuyên sẽ tác động lên cơ, dây chằng, gân và hệ xương. Nhờ vậy sẽ cải thiện được sự căng cơ, căng gân do quá trình làm việc, tập luyện, chơi thể thao hay ngồi học sai tư thế, bị chấn thương.

Dùng ghế massage giúp gân và các khớp của bạn được thả lỏng, không bị co cứng, nhức mỏi khi phải làm việc sai tư thế thường xuyên, giảm triệu chứng tê cứng, chuột rút do tuần hoàn máu kém,... Ngoài ra nó còn có thể giúp bạn không bị sưng khớp hay nhức khớp.

Tác dụng đối với hệ tuần hoàn

Ghế massage đem đến công dụng hỗ trợ cho hệ tuần hoàn lưu thông máu dễ dàng hơn. Giảm áp lực cho tim trong quá trình bơm máu đi khắp cơ thể, có thể gián tiếp tránh được các căn bệnh về tim. Massage làm cho lưu thông máu dễ dàng hơn, giảm đi tình trạng tê tay, chóng mắt do thiếu sự tuần hoàn máu.

Tác dụng đối với hệ miễn dịchKhi dùng ghế massage sẽ làm tăng lưu thông máu huyết, tuần hoàn cơ thể, tăng cường việc tiêu hóa, trao đổi chất. Từ đó sẽ tăng sự vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến các mô, cơ và tế bào, làm cho hệ miễn dịch của bạn khỏe hơn, đề kháng cao hơn.

Ngoài, tăng tuần hoàn, lưu thông máu huyết cũng làm cho quá trình loại bỏ chất động diễn ra nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Tác dụng đối với hệ tiêu hoá

Hệ tiêu hoá cũng là một trong rất nhiều bộ phận cơ thể được hoạt động tốt hơn nhờ vào massage toàn thân. Khi máu huyết và căng thẳng chính là nguyên nhân của tình trạng trì trệ và xuống cấp của hệ tiêu hoá biến mất, thì máy massage sẽ làm làm giảm đi việc căng thẳng, kích thích hệ tiêu hóa phát triển tốt hơn, hiệu quả hơn.

Có nên hay không ngồi ghế massage thường xuyên?

Có nên ngồi ghế massage thường xuyên hay không?

Từ những công dụng của việc dùng ghế massage trên thì bạn cũng đã trả lời được cho câu hỏi là ngồi ghế massage thường xuyên có tốt hay không. Ghế massage tốt cho cơ thể, có thể giảm đau nhức, tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa, giảm căng cứng cơ, gân và các khớp. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lạm dụng quá nhiều.

Hãy chỉ ngồi ghế massage 15-20 phút một ngày. Tránh ngồi thường xuyên trong một ngày hay ngồi quá lâu, đặc biệt là người già. Vì ngồi như vậy sẽ gây ra tình trạng nhão cơ, giãn xương, làm tăng khoảng cách giữa các khớp xương, gây nên tình trạng yếu xương. Chỉ nên ngồi ghế massage dưới 3 lần trên ngày để có được lợi ích tốt nhất.

Ghế massage có nhiều công dụng tốt cho cơ thể. Vì vậy hãy tự mua cho gia đình mình một chiếc ghế như vậy để cải thiện đời sống sức khỏe và tinh thần của cả nhà. Bạn có thể tham khảo ghế massage tại Elipsport để có thể chọn được những chiếc ghế massage chất lượng và hợp túi tiền của mình.