Có nên mua Galaxy S22 tại thời điểm này?

Samsung vừa tung ra 3 mẫu máy cao cấp nhất của họ trong nửa đầu năm 2022, gồm Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra. Bên cạnh những điểm nhấn về thiết kế, dòng Galaxy S22 có cấu hình rất mạnh với bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 1 mới nhất, và nhiều cải tiến ở cụm camera. Vậy ai nên mua dòng máy này?

Những điểm cải tiến trên dòng Galaxy S22

Galaxy S22 Series là thế hệ smartphone có thiết kế gọn gàng nhất của Samsung trong hai đến ba năm trở lại đây. Về thiết kế, nâng cấp đáng kể nhất là các máy sử dụng kính cường lực thế hệ mới Gorilla Victus+ bền bỉ hơn ở cả hai mặt trước và mặt sau, thay vì nhựa và kim loại như dòng S21 trước đây.

S22 Ultra (màu đỏ) và các máy S22 Plus, S22.

Bên cạnh đó, kích thước màn hình trên S22 Series cũng đã được làm nhỏ hơn những máy tiền nhiệm. Cụ thể, Galaxy S22 và S22 Plus có màn hình với kích thước lần lượt là 6,1" và 6,6", nhỏ hơn so với dòng S21, nhưng độ phân giải của bộ đôi sản phẩm vẫn giữ nguyên mức Full HD+, sử dụng công nghệ Dynamic AMOLED 2x, với tần số làm tươi 120Hz. Điều này về lý thuyết sẽ giúp hình ảnh hiển thị chi tiết hơn.

Trong khi đó, Galaxy S22 Ultra vẫn được giữ nguyên kích thước màn hình 6,8 inch tương tự như trên Galaxy S21 Ultra, với độ phân giải 2K+ (3080x1440). Màn hình sử dụng công nghệ Dynamic AMOLED 2x và tần số làm tươi 120Hz cả ở độ phân giải cao nhất.

Cung cấp sức mạnh cho S22 Series là con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 hoặc Exynos 2200. Phiên bản ở Việt Nam sẽ dùng chip của Qualcomm, đây là sự khác biệt lớn nhất so với mọi năm khi Samsung vốn có truyền thống sử dụng chip Exynos cho thị trường Việt Nam.

Camera dĩ nhiên cũng có sự nâng cấp đáng giá, nhưng chủ yếu là về mặt tính năng và các thuật toán xử lý ảnh AI thông minh hơn. Cụ thể, ảnh chụp đêm sẽ nét hơn, quay video ổn định hơn, tách chủ thể khỏi phông nền chân thực hơn. Thử nghiệm nhanh của PV ICTnews cho thấy chất lượng ảnh có sự cải thiện khi chụp trong điều kiện thiếu sáng và khi zoom.

Nâng cấp lớn nhất, đồng thời cũng là sự khác biệt lớn nhất chính là S22 Ultra năm nay đã được trang bị thêm cây bút S Pen. Samsung cho biết, bút S Pen trên Galaxy S22 Ultra cũng là cây viết có độ trễ thấp nhất mà hãng từng giới thiệu. Với độ trễ thấp hơn 70%, cho phép người dùng có thể viết và vẽ như bút thật trên màn hình lớn của S22 Ultra và khám phá các ứng dụng theo nhiều cách mới. Với việc trang bị viết S Pen trên Galaxy S22 Ultra, có thể nói S22 Ultra chính là sự pha trộn giữa dòng S và Note vốn đã quá nổi tiếng của hãng.

Bút S Pen là điểm nhấn quan trọng trên S22 Ultra.

Ai nên mua Galaxy S22 Series?

Galaxy S22/S22+ gần như là hai chiếc máy Android tốt nhất mà bạn có thể mua được chính hãng ở Việt Nam. Vậy nên nếu bạn đang có ý định tìm mua một chiếc máy Android tốt, thiết kế đẹp, cấu hình cao, camera tốt thì đây là sự lựa chọn dành cho bạn.

Tuy nhiên, sự khác biệt của những máy này so với dòng S21/S21+ năm trước hay thậm chí là S20/S20+ là không nhiều, nên nếu bạn đang sử dụng S21 series hoặc một điện thoại Android cao cấp nào đó của năm 2021 thì cũng không cần vội đổi.

Riêng với S22 Ultra, chiếc bút Spen là một sự khác biệt đủ để thu hút người dùng, ngay cả với những người đã mua S21 Ultra năm 2021. Một đối tượng người dùng nữa cũng sẽ thích S22 Ultra năm nay, đó là những tín đồ của dòng Galaxy Note, vốn đã phải chờ 2 năm kể từ khi chiếc Note cuối cùng (Note 20 Series) được ra mắt.