Có nên mua bảo hiểm xe máy?

(VTC News) -

Theo Nghị định 103/2008/NĐ-CP của Nhà nước, bảo hiểm xe máy bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe, từ tháng 4/2009 lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phạt ô tô và xe máy khi không có giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bởi vậy, khi kiểm tra giấy tờ đối với phương tiện là xe máy, ngoài bằng lái xe và giấy đăng ký xe thì lực lượng chức năng còn yêu cầu xuất trình thêm giấy bảo hiểm xe.

Theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP, việc chủ xe không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ bị phạt hành chính, vì hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển phương tiện là xe cơ giới.

Chính vì vậy, việc không mang theo bảo hiểm xe hoặc có nhưng bảo hiểm lại bị hết hạn đều sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt theo quy định của pháp luật. Do đó nên mua bảo hiểm xe máy bởi đó là điều kiện bắt buộc khi sử dụng xe máy.

Bảo hiểm xe máy là điều kiện bắt buộc khi sử dụng xe máy. (Ảnh minh họa: thuvienphapluat.vn)

Có những loại bảo hiểm xe máy nào?

Hiện nay trên thị trường đang có hai loại bảo hiểm cho xe máy gồm:

Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Đây là một trong những loại bảo hiểm được quy định trong luật, bắt buộc tất cả chủ sở hữu xe máy phải mua cho mình.

Bảo hiểm xe máy không bắt buộc: Loại bảo hiểm này được bán trên thị trường và không thuộc quy định của pháp luật, vì vậy có hay không cũng không liên quan đến quyết định xử phạt của cơ quan chức năng. Do đó, với loại bảo hiểm này, khách hàng có thể mua hoặc không mua.

Lợi ích khi mua bảo hiểm xe máy bắt buộc

Bảo hiểm đối với các khoản nợ của bên thứ ba

Khi mua bảo hiểm xe máy, bạn sẽ tự bảo vệ được mình về mặt tài chính trước các trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba. Đây là lý do tại sao bảo hiểm xe máy là bắt buộc theo Đạo luật Xe cơ giới năm 1988.

Trong trường hợp bạn không có khả năng chi trả chi phí bồi thường cho bên thứ ba thì với việc mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm của bạn sẽ trả tiền bồi thường. Ngoài ra, các trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh do sự kiện không may sẽ do công ty bảo hiểm giải quyết.

Bảo vệ tài chính cho thiệt hại của chính mình

Chính sách trách nhiệm của bên thứ ba không bao gồm chi phí sửa chữa những thiệt hại gây ra cho xe máy của bạn. Tuy nhiên, một hợp đồng bảo hiểm toàn diện cho một chiếc xe máy sẽ bao gồm chi phí này. Bất kỳ loại thiệt hại nào gây ra cho xe máy của bạn sẽ được bảo hiểm bởi công ty bảo hiểm.

Chính sách bảo hiểm cho xe máy cung cấp nhiều phạm vi bảo hiểm bao gồm: trộm cắp, hỏa hoạn, thiên tai, phá hoại... Ngoài phạm vi bảo hiểm tiêu chuẩn này, bạn có thể chọn nâng cao phạm vi của nó với sự trợ giúp của tiện ích bổ sung. Chính vì vậy, việc sở hữu bảo hiểm xe máy là cần thiết nếu bạn muốn đảm bảo cho túi tiền của mình.

Không bị phạt

Ở Việt Nam hiện nay, những người vi phạm luật giao thông sẽ bị phạt hành chính. Động thái này được thực hiện bởi cơ quan thực thi pháp luật nhằm hạn chế số vụ tai nạn đường bộ và số người chết trong nước. Bảo hiểm xe máy cũng quan trọng như đội mũ bảo hiểm. Sự khác biệt duy nhất là, mũ bảo hiểm là một hình thức bảo vệ cơ thể, trong khi bảo hiểm bảo vệ bạn về mặt tài chính.

Không mang theo bảo hiểm xe máy khi đang lưu thông trên đường chính là vi phạm pháp luật. Nhưng nếu bạn đã mua bảo hiểm và mang theo nó khi đi xe, bạn sẽ không phải lo lắng về các mức phạt của Cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ.

Những lợi ích này chỉ đúng nếu bạn mua bảo hiểm xe máy hợp lệ. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải lựa chọn để mua bảo hiểm tại nơi uy tín, tránh tình trạng bảo hiểm hết hạn, lừa đảo hay những quyền lợi về bảo hiểm bị tước bỏ.