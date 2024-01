(VTC News) -

Đèn sưởi nhà tắm được thiết kế với các bóng có khả năng phát ra nhiệt, dùng để làm ấm không gian phòng tắm. Nó giúp bạn và những người thân trong gia đình có thể tắm gội thoải mái trong những ngày đông giá rét mà không lo bị cảm lạnh.

Tuy nhiên, nhiều gia đình than phiền rằng việc sử dụng đèn sưởi rất tốn điện, tình trạng cháy bóng rất dễ xảy ra. Câu hỏi có nên dùng đèn sưởi nhà tắm hay không được nêu khi một số vụ chập cháy đèn sưởi xảy ra.

Liệu có nên dùng đèn sưởi nhà tắm?

Để trả lời câu hỏi này, bạn cần dựa vào những ưu - nhược điểm dưới đây của đèn sưởi nhà tắm và cân nhắc, so sánh lợi hại.

Ưu điểm của đèn sưởi nhà tắm

Tạo sự ấm áp cho phòng tắm: Công dụng chính của đèn sưởi là làm ấm và giữ cho nhiệt độ phòng luôn ổn định, ấm áp. Đèn sưởi có trang bị cả quạt gió giúp lan toả đều hơi ấm trong không gian phòng tắm. Vào mùa đông, đèn sưởi để nhà tắm giúp duy trì nhiệt độ khoảng 30 - 40 độ C, quá trình sinh hoạt, tắm giặt trở nên dễ dàng hơn.

Tác dụng làm ấm hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe của người sử dụng, giảm tối đa khả năng ho, cảm lạnh, viêm phổi, đột quỵ khi tắm… Bên cạnh đó, đèn sưởi còn giúp bạn cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn.

Được thiết kế để an toàn trong môi trường ẩm ướt: Đèn sưởi nhà tắm được các hãng thiết kế đặc biệt cho phòng tắm nên có tính năng tự ngắt điện khi quá nhiệt, chống thấm nước, do đó sẽ an toàn nếu được lắp đặt và sử dụng đúng cách. Bóng đèn làm bằng thủy tinh cứng chịu nước, chịu nhiệt tốt.

Dễ sử dụng: Đèn sưởi nhà tắm dễ lắp đặt, dễ sử dụng vì bạn chỉ bật công tắc như bóng đèn nhà vệ sinh thông thường.

Có nên dùng đèn sưởi nhà tắm? Bạn có thể tự trả lời sau khi phân tích ưu - nhược điểm của nó. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Nhược điểm của đèn sưởi nhà tắm

Dù được thiết kế để an toàn trong môi trường ẩm ướt, đèn sưởi nhà tắm nếu lắp ở vị trí quá thấp hoặc gần nguồn nước vẫn có thể gây rò rỉ điện, cháy nổ, giật điện. Do đó, bạn cần phải lắp đặt nó ở một vị trí an toàn, xa khỏi nguồn nước và các vật dẫn điện khác.

Thiết bị sưởi nhà tắm bằng đèn halogen sẽ làm khô da, nứt nẻ, thậm chí kích ứng nếu bạn bật quá lâu hoặc để mức nhiệt độ quá cao. Để giảm nguy cơ này, bạn cần tắm bằng sản phẩm có khả năng dưỡng ẩm cao, sau khi tắm nên bôi kem dưỡng thể, kem dưỡng da mặt.

Bạn cũng có thể chọn đèn sưởi hồng ngoại để tránh khô da bởi nhiệt lượng được sinh ra từ tia hồng ngoại, không đốt cháy oxy, an toàn ngay cả với làn da nhạy cảm của trẻ.

Đèn sưởi sẽ gây tốn điện nếu được bật quá lâu hoặc để mức nhiệt cao, bật đèn sưởi ngay cả khi không sử dụng. Nếu bạn chỉ sử dụng khi tắm gội, không lạm dụng nó thì việc dùng đèn sưởi vào mùa đông khá tiện lợi và không tốn điện.

Vậy có nên dùng đèn sưởi nhà tắm? Rất nên nếu gia đình bạn có người già, trẻ em, người sức khỏe kém hoặc chịu lạnh kém, hay bạn sống ở vùng khí hậu lạnh giá. Tuy nhiên, để việc mua đèn sưởi là quyết định đúng đắn, bạn cần chọn loại đèn chất lượng cao và lắp đặt, sử dụng đúng cách.