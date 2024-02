Có nên để trẻ nhỏ giữ tiền lì xì Tết?

(VTC News) -

Theo phong tục Tết truyền thống, mỗi dịp năm mới, trẻ sẽ được nhận tiền lì xì từ người lớn như một lời chúc tốt lành, may mắn. Do đó, nhiều bậc phụ huynh sẽ cho phép con mình giữ lại hết số tiền này và không can thiệp.

Tuy nhiên, việc cho phép trẻ giữ tiền lì xì có thể tạo nên nhiều nguy cơ mà phụ huynh nên cẩn trọng. Bài viết dưới đây sẽ nêu ra 3 nguy cơ điển hình của việc này.

Trẻ con hào hứng nhận lì xì ngày Tết. (Ảnh minh họa)

Xem tiền lì xì là tài sản riêng

Khi được mừng tuổi, các con sẽ tự mặc định số tiền đó sẽ thuộc về mình và cất giữ riêng, không thông qua ý kiến của bố mẹ. Từ đó, hình thành thói quen xem phong bao lì xì của mọi người nhiều hay ít và giữ làm của riêng, bố mẹ không có quyền sử dụng số tiền này.

Ngoài ra, thói quen giữ tài sản riêng không chỉ tạo nên tính chất tranh giành tài sản giữa anh em mà còn hình thành việc tham tài sản, tranh giành với cả cha mẹ. Dễ duy trì lối suy nghĩ sở hữu tài sản riêng, làm mất đi đạo đức của các con từ thuở bé.

Thậm chí phong tục lì xì ngày Tết đang dần trở thành việc vòi vĩnh và thụ hưởng vật chất của con trẻ. Chúng không còn trân quý việc người lớn mừng tuổi cho mình nữa mà trở thành thu nhập trong ngày Tết.

Hình thành thói quen tính toán

Phong tục lì xì trong dịp Tết Nguyên đán đang dần bị biến tướng và trở thành yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách của con trẻ. Ví dụ hàng xóm đến chúc Tết nhau, các bậc phụ huynh sẽ xem nhà bên kia mừng tuổi con mình bao nhiêu rồi mừng lại bằng số tiền hoặc nhỉnh hơn một chút.

Hành động này của phụ huynh vô tình hình thành thói quen xấu cho con. Vì trẻ con cũng sẽ tính toán xem người này mừng tuổi bao nhiêu, người kia bao nhiêu, "thu nhập" hôm nay của mình thế nào và đánh giá xấu, tốt qua đồng tiền.

Từ đó, những sự việc khó xử cũng xảy ra như các bé chỉ biết nhận lì xì, thậm chí còn mở ngay ra xem được mừng tuổi nhiều hay ít, khiến người lớn rất ngại ngùng.

Khó kiểm soát việc tiêu xài của con

Khi sở hữu số tiền lớn, trẻ nhỏ có thể tùy ý sử dụng số tiền đó để đi chơi hay mua sắm. Tất cả những điều này dễ nằm ngoài vòng kiểm soát của phụ huynh. Hơn nữa, do đang ở trong độ tuổi phát triển nên trẻ thường rất thích những món đồ của riêng mình, nếu phụ huynh không thể kiểm soát được việc sử dụng tiền của con sẽ rất nguy hiểm.

Do đó, phụ huynh cần biết cách định hướng cho con trẻ nhận thức đúng đắn về tiền lì xì, tránh tạo ra những trường hợp khó xử trong ngày Tết.