Trong khi lãi suất tiết kiệm khoảng 1 tuần nay tiếp tục bị hạ thấp với xu hướng điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn, từ 0,2 -1 điểm % đối với khách hàng cá nhân và giảm 0,2 - 1,2 điểm % đối với khách hàng doanh nghiệp, thì trái phiếu doanh nghiệp trở thành kênh đầu tư hấp dẫn với nhiều khách hàng.

Thống kê của CTCP Chứng khoán SSI cho thấy, trái phiếu doanh nghiệp đang hút một lượng tiền lớn từ các kênh đầu tư, nhất là tiền gửi. Tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 6 tháng đầu năm nay ước tính ở mức 159.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, các nhà đầu tư cá nhân đã mua trực tiếp gần 22.700 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tương đương 15%, cao hơn mức trung bình gần 10% của năm 2019.

Có nên đầu tư trái phiếu bất động sản trong tháng 7?

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), nửa đầu năm 2020 ghi nhận tổng cộng 983 đợt đăng ký phát hành trái phiếu, với giá trị đăng ký 226.000 tỷ đồng. Số đợt phát hành thực tế đạt 818 đợt với giá trị phát hành 156.000 tỷ đồng.

Trong đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản đã ồ ạt phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành 45.590 tỷ đồng, tương đương khoảng 2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 29,16%, đứng thứ hai sau trái phiếu của các ngân hàng.

Đặc điểm của trái phiếu bất động sản thường là lãi suất cao, thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân bên cạnh nhà đầu tư tổ chức. Ngoài ra, hiện nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp cận trái phiếu doanh nghiệp dễ dàng hơn thông qua các quầy giao dịch của các ngân hàng hoặc công ty chứng khoán.

Một loạt các “ông lớn” trong ngành bất động sản đã huy động được vốn ngay trong mùa dịch, khi lãi suất huy động của ngân hàng xuống thấp, dòng tiền đã đổ vào trái phiếu.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất huy động vốn bằng trái phiếu là Vinhomes. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này huy động khoảng 12.000 tỷ đồng. Theo sau là TNR Holdings Việt Nam, Tập đoàn Sovico và Địa ốc Phú Long, Tập đoàn Novaland, Sungroup… cũng huy động hàng nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong nửa đầu năm nay.

Thương vụ có giá trị lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2020 do Vinhomes phát hành ngày 30/5 với giá trị 3.095 tỷ đồng. Hai đợt phát hành trái phiếu khác có giá trị lớn do các công ty liên quan đến Tập đoàn BRG thực hiện gồm Công ty Phát triển Golf Thiên Đường có giá trị 2.681 tỷ đồng và Công ty Đầu tư và Phát triển Golf Bình Hải giá trị 2.745 tỷ đồng. Công ty Mặt trời Hạ Long, thành viên của Sungroup cũng thực hiện đợt phát hành trái phiếu quy mô 2.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc kênh thông tin Batdongsan.com.vn, khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp cần phải "chọn mặt gửi vàng".

“Việc lựa chọn trái phiếu không khác gì lựa chọn cổ phiếu, bởi người mua cũng phải tìm hiểu công ty, tìm hiểu hoạt động, kết quả kinh doanh của công ty, xem họ có lô đất nào, dự án nào sắp triển khai, dự án họ đã triển khai pháp lý ra sao, uy tín như thế nào, khách hàng phản hồi ra sao, liệu có những rủi ro về pháp lý nào hay không, từ đó sẽ quyết định nên đầu tư hay không”, ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Trái phiếu doanh nghiệp cũng có độ an toàn nhất định, bởi đây là khoản nợ mà bất kỳ tình huống nào cũng được ưu tiên trả trước so với cổ đông. Tuy nhiên, có trường hợp chủ đầu tư không thể bán được tài sản, không thể tất toán được những khoản tài sản khác thì rõ ràng người mua trái phiếu cũng không thể được trả nợ. Do vậy, yếu tố quyết định nhất là khách hàng phải theo sát doanh nghiệp và hiểu rõ doanh nghiệp.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, để an toàn cho khách hàng, nên quy định phát hành trái phiếu thông qua Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nếu không thông qua thì coi như bất hợp pháp.

“Các nhà đầu tư không nên nhìn vào lãi suất cao, mà phải hiểu bản chất, câu chuyện của doanh nghiệp có khả năng trả nợ hay không, làm ăn có lãi hay không. Hoặc nếu đầu tư trái phiếu thì nên tìm trái phiếu nào có sự bảo lãnh thanh toán của ngân hàng”, ông Hiếu đưa ra lời khuyên.