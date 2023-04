Có nên đặt tượng Phật trên ô tô?

(VTC News) -

Theo Phật giáo, mỗi người khi sinh ra đều có một sứ mệnh, cầm tinh một con giáp, mỗi con giáp lại tương ứng với một đức Phật bản mệnh.

Còn theo dân gian thì Phật bản mệnh sẽ bảo hộ sự may mắn, sức khoẻ, xua đuổi tà khí và những điều xấu. Việc biết được Phật bản mệnh của mình sẽ rất quan trọng và hữu ích trong hiện tại cũng như tương lai. Đơn cử như khi đi chùa cầu an lễ Phật, ta biết hướng về ai kêu cầu, ước nguyện. Cũng bởi lý do đó khi chọn tượng Phật đặt trong ô tô có rất nhiều người đã lựa chọn Phật bản mệnh.

Có nên đặt tượng Phật trên xe ô tô?

Một cách nữa mà nhiều người lựa chọn theo dân gian là chọn theo mục đích mà mình mong cầu. Bởi theo quan niệm này thì mỗi vị Phật bản mệnh đều đại diện cho một lĩnh vực, biểu tượng khác nhau trong cuộc sống. Do vậy, nhiều người đã chọn tượng Phật để xe ô tô theo ý nghĩa và mục đích mong cầu của mình để vị Phật đó phù hộ đúng chuyên môn của họ.

Danh sách các vị Phật bản mệnh mà chủ xe biết rõ hơn có nên để tượng phật trong xe ô tô:

Đại Thế Chí Bồ Tát – Phật bản mệnh thuộc người tuổi Ngọ

Hư Không Tạng Bồ Tát – Phật bản mệnh của người tuổi Dần và Sửu

Như Lai Đại Nhật – Phật bản mệnh của người tuổi Thân và Mùi

Phật A Di Đà – Phật bản mệnh cho người thuộc tuổi Tuất và tuổi Hợi

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn – Phật bản mệnh cho người thuộc tuổi Tý

Phổ Hiền Bồ Tát – Phật bản mệnh tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Văn Thù Bồ Tát – Phật bản mệnh cho người thuộc tuổi Mão

Bất Động Minh Vương – Phật bản mệnh cho người thuộc tuổi Dậu

Trường Phong (Tổng hợp)