Có nên ăn dứa mỗi ngày?

Quả dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B6, C, K, mangan, canxi, phốt pho, kẽm,... có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, dứa còn được coi là phương thuốc dân gian để điều trị và phòng tránh nhiều bệnh nguy hiểm.

Kháng viêm

Một trong những lợi ích nổi bật của dứa là khả năng giảm viêm các khớp và cơ, đặc biệt là các chứng viêm khớp nhờ có chứa một loại enzyme proteolytic tương đối hiếm là bromelain. Loại enzyme này liên quan đến việc phá vỡ các protein phức tạp tác dụng chống viêm và giảm triệu chứng của bệnh viêm khớp nghiêm trọng.

Phòng tránh ung thư

Trong dứa chứa hàm lượng lớn bromelain giúp ngăn ngừa hình thành các khối u, giảm kích thước của chúng hoặc thậm chí giết chết các tế bào ung thư.

Dứa có thể ngăn ngừa bệnh ung thư.

Cải thiện tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy bromelain trong dứa có thể giúp giảm huyết áp, ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông, đồng thời giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng bệnh tim như đau thắt ngực và các cơn thiếu máu não.

Giảm huyết áp

Dứa chứa rất nhiều kali có tác dụng làm giãn mạch tự nhiên và thúc đẩy quá trình lưu thông máu đến các bộ phận khác nhau trong cơ thể. Khi các mạch máu thư giãn, huyết áp sẽ giảm xuống và lưu lượng máu sẽ bị hạn chế có thể ngăn ngừa tình trạng đột quỵ và xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Trong dứa chứa một nhóm enzym tiêu hóa - bromelain có chức năng như protease, giúp phá vỡ các phân tử protein thành axit amin và peptit nhỏ dễ dàng được hấp thụ qua ruột non. Điều này không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa của người bình thường mà còn cực kỳ có lợi cho người bị suy tuyến tụy, một tình trạng mà không thể tạo ra đủ các enzym tiêu hóa.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C có trong dứa giúp tăng cường hệ miễn dịch bằng cách kích thích hoạt động của bạch cầu và có tác dụng chống oxy hóa bảo vệ cơ thể tránh khỏi các tác động xấu của các gốc tự do. Ngoài ra, bromelain có khả năng giảm đờm và chất nhầy trong đường hô hấp và các xoang. Nhờ đó, ăn dứa mỗi ngày giúp bạn chống lại các bệnh do thay đổi thời tiết như cảm lạnh, ho.