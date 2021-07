Có một nước Úc thu nhỏ phía Bắc Hà Nội

(VTC News) -

Nước Úc - Từ hợp tác đầu tư đến cảm hứng kiến tạo

Với nền kinh tế phát triển bền vững, an sinh xã hội tiên tiến cùng hệ thống giáo dục, y tế phát triển vượt bậc, Úc là quốc gia sở hữu chất lượng sống hàng đầu thế giới. Năm 2021, bất chấp những ảnh hưởng của dịch bệnh, đất nước của sự thân thiện, hòa hợp, bình đẳng giữa các sắc tộc và lối sống giao hòa, tôn trọng thiên nhiên vẫn là điểm đến hấp dẫn bậc nhất hành tinh.

Mới đây nhất, bảng xếp hạng Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới do tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU) bình chọn, tiếp tục vinh danh 4 thành phố xinh đẹp của xứ sở Kangaroo, bao gồm: Adelaide, Perth, Melbourne, Brisbane. Bảng xếp hạng được đưa ra sau khi đánh giá 140 thành phố dựa trên 5 tiêu chí: sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Trong những năm qua quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia ngày càng phát triển mạnh mẽ. Minh chứng là thương mại hai chiều giữa hai nước trong 6 tháng đầu năm nay tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp Việt đăng ký đầu tư sang Australia 13 dự án đầu tư mới, đồng thời, điều chỉnh vốn 2 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 101,8 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Song song với hợp tác đầu tư, không ít doanh nghiệp BĐS Việt mạnh dạn mang những nét tinh hoa của quốc gia này đến dải đất hình chữ S, để kiến tạo nên không gian và phong cách sống đẳng cấp. Trong số đó, không thể không nhắc đến TMS Group với đại đô thị tiện ích Bắc Hà Nội - TMS Homes Wonder World. Dự án lấy cảm hứng từ nước Úc, đề cao phong cách sống hòa hợp cùng thiên nhiên với mật độ xây dựng cực thấp (chưa đến 30%), trong khi diện tích mặt nước rất lớn (sở hữu hồ điều hòa 38ha) cùng hệ thống cây xanh trải đều khắp toàn khu.

TMS Homes Wonder World - đặc quyền sống chuẩn Úc.

Trên thực tế, những năm qua, Australia là thị trường đầu tư ra nước ngoài hàng đầu của TMS Group bằng việc “bắt tay” nhiều đối tác danh tiếng của quốc gia này. Với những lợi thế từ sự am hiểu nước Úc, TMS Homes Wonder World của CĐT TMS Group hứa hẹn mang đến một không gian sống chuẩn Úc, đỉnh cao trong lòng thiên nhiên thanh bình, khoáng đạt.

Bảo vệ đa lớp, an tâm hưởng thụ

Với người mua nhà, một trong những yếu tố được quan tâm đầu tiên là sự an toàn của dự án. Tại TMS Homes Wonder World, hệ thống an ninh được chia thành 3 lớp bao bọc toàn bộ khu dân cư: Lớp thứ nhất, là các chốt an ninh được đặt trên mọi góc đường của khu đô thị. Lớp thứ hai, là các đội tuần tra chuyên nghiệp hoạt động liên tục, bất kể ngày hay đêm. Lớp thứ ba, là hệ thống camera công cộng dày đặc được lắp đặt trên tất cả mọi tuyến đường. Các nhân viên an ninh hình ảnh túc trực 24/7 quan sát và phối hợp với đội tuần tra an ninh cơ động để xử lý can thiệp nếu cần thiết.

Đại diện CĐT TMS Group chia sẻ: “Muốn một cuộc sống hạnh phúc, trước tiên tổ ấm của bạn phải an toàn. Phát triển TMS Homes Wonder World, chúng tôi muốn xây dựng một khu đô thị với hệ thống an ninh được trang bị hiện đại, bảo vệ đa lớp 24/24, không phải lo lắng về các tệ nạn xã hội, sống cuộc đời an tâm thụ hưởng. Sự an toàn không chỉ nằm ở hệ thống an ninh mà còn thể hiện ở những công trình tiện ích cảnh quan như: hồ kè an toàn; hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, tự động hóa,… thậm chí, ngay đến công viên nước cho trẻ em cũng được thiết kế tính toán hợp lý và tỷ mỉ nhất (chỉ cao 15cm), bảo vệ toàn diện cho trẻ tránh khỏi các nguy cơ về đuối nước".

Thế giới đa tiện ích, vận hành chuyên nghiệp

Tại TMS Homes Wonder World, chỉ với 5 phút đi bộ từ nhà, cư dân đã có thể tiếp cận những tiện ích hiện đại từ giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, kinh doanh đến vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn, kết nối cộng đồng… bao gồm: trường học liên cấp quốc tế; công viên trung tâm Centennial Park quy mô 6 ha được bao quanh bởi hồ điều hoà rộng 38 ha, 8 Công viên thể thao đa phức hợp; bể bơi vô cực; cầu kính trong suốt nổi trên mặt nước đầu tiên của Miền Bắc... cùng hàng loạt dịch vụ tiện ích độc đáo khác.

Một góc cảnh quan tại dự án TMS Homes Wonder World.

Việc CĐT phát triển dự án có đủ năng lực vận hành sau khi bàn giao đến cư dân, tạo nên sự gắn kết cũng như niềm tin với khách hàng và các nhà đầu tư. Theo đó, tạo điều kiện cho cư dân chủ động, thoải mái sử dụng hơn 100 tiện ích khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

Trước đại đô thị TMS Homes Wonder World, dự án TMS Grand City Phúc Yên của CĐT TMS Group phát triển thành công và được chính đơn vị CĐT vận hành, quản lý. Với không gian xanh đẳng cấp, tiện ích thời thượng, khu đô thị này mang đến sự khởi sắc cho diện mạo đô thị thành phố Phúc Yên nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Ngoài ra, tại phân khúc BĐS nghỉ dưỡng, TMS Group cũng quản lý và vận hành thành công khách sạn TMS Hotel Da Nang Beach. Từ khi đưa vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy phòng của khách sạn luôn đạt trung bình 85%/năm, với điểm đánh giá rất cao của khách hàng tại các trang đặt phòng uy tín trên thế giới, lên tới 9.2/10.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, người mua càng cẩn trọng hơn khi quyết định đầu tư. Do đó, những dự án nổi bật về không gian sống, ấn tượng trong thiết kế cảnh quan và đặc biệt năng lực CĐT uy tín đã được kiểm chứng tại các dự án cùng phân khúc sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Trở lại với câu chuyện sống chuẩn Úc tại TMS Homes Wonder World, nhiều chuyên gia nhận định: "Đại đô thị xanh đẳng cấp này với đa dạng sản phẩm (căn hộ, biệt thự, shophouse) cùng hệ thống tiện ích thời thượng sẽ như một làn gió mới, góp phần tạo nên nguồn cung mới, thúc đẩy thị trường phát triển từ nay đến cuối năm".