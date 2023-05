Cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên, kỹ sư CNTT tại Nhật Bản

(VTC News) -

Mới đây Công ty TNHH Media Briedge Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội việc làm - Job Fair 2023 dành cho ứng viên khối ngành công nghệ thông tin (IT) với dự tham gia của các doanh nghiệp CBIT Co., Ltd; Soft Communications Co.,Ltd; Media Bridge Co. Các ứng viên đến với ngày hội tìm kiếm công việc hoàn toàn miễn phí.

Chia sẻ và định hướng nghề nghiệp cùng các bạn sinh viên khối ngành IT của trường Đại học Thái Nguyên.

Tại Ngày hội việc làm - Job Fair 2023, thông qua buổi tọa đàm, các bạn sinh viên khối ngành IT sẽ có cái nhìn thực tế hơn về môi trường làm việc của ngành sau khi ra trường từ đó có thể đưa định hướng nghề nghiệp.

Mỗi bạn cần xây dựng cho mình lộ trình học tập và trau dồi các kiến thức, hành trang để sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng tìm được công việc phù hợp nhất với mình.

Các doanh nghiệp Nhật Bản trực tiếp giao lưu, giới thiệu về lĩnh vực doanh nghiệp và trao đổi trực tiếp với các kỹ sư, sinh viên Việt Nam.

Còn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, tham gia chương trình thì đây là cơ hội tìm kiếm và ươm mầm nguồn nhân lực trẻ. Sau khi đàm thoại, các doanh nghiệp tiến hành phỏng vấn nhanh với các bạn sinh viên và mỗi công ty cũng tìm được một vài bạn trẻ có năng lực và phù hợp với định hướng của công ty.

Doanh nghiệp Nhật Bản phỏng vấn các ứng viên chuyên ngành IT.

Sự kiện không chỉ tạo ra cơ hội cho các bạn ứng viên trao đổi trực tiếp với 3 công ty tuyển dụng mà còn cung cấp nhiều thông tin việc làm khác liên quan đến ngành IT và đặc biệt tất cả các thông tin việc làm bên công ty tuyển dụng trực tiếp ở buổi Job Fair 2023 và thông tin trên kênh thông tin việc làm tuyển dụng Jobxinchao. Tất cả các thông tin này hoàn toàn không mất phí giới thiệu.

Ngày hội việc làm - Job Fair dự kiến sẽ tổ chức 2 lần 1 năm, ngoài ra bên công ty luôn có sẵn các công việc tuyển dụng qua web jobxinchao và kênh Facebook jobxinchao.

Media Bridge Việt Nam là công ty trực thuộc Media Bridge Japan. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là ngành công nghệ thông tin, là cầu nối công nghệ thông tin giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chính vì vậy sự kiện lần này được tổ chức với mục tiêu tạo ra sự kết nối, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa các nhà tuyển dụng đến từ Nhật Bản với các kỹ sư, các ứng cử viên trong ngành công nghệ thông tin nói chung và các ngành nghề khác nói riêng. Đáp ứng và thoả mãn nhu cầu về cung - cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp, của thị trường lao động, nhất là nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng.

Anh Nhật