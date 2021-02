Cơ hội trúng ô tô Mazda CX5 và hơn 82.000 giải thưởng khi gửi tiết kiệm tại BIDV

(VTC News) -

Nhận ngay hàng ngàn “lì xì” may mắn

Trao “lì xì” dịp năm mới là truyền thống lâu đời và mang ý nghĩa trao may mắn, những điều tốt đẹp nhất cho người nhận. Với mong muốn gửi đến khách hàng và gia đình những món quà thay cho lời chúc mừng năm mới, từ ngày 25/01 đến 25/3/2021 khi khách hàng mở mới hoặc quay vòng tài khoản tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng số tiền gửi tối thiểu 150 triệu đồng; kỳ hạn 3 tháng số dư tối thiểu 200 triệu đồng hoặc kỳ hạn 01, 12, 13 tháng số tiền gửi tối thiểu 300 triệu đồng sẽ nhận ngay “lì xì” may mắn trị giá 50 ngàn đồng.

Số lượng lì xì may mắn bằng tổng số tiền gửi chia cho số số tiền gửi tối thiểu ở kỳ hạn tương ứng, do vậy gửi càng nhiều khách hàng sẽ càng nhận được nhiều lì xì may mắn.

Gửi tiết kiệm tích lũy cơ hội trúng liền bộ “Táo” sành điệu

Sau Tết là thời điểm thích hợp để khởi đầu kế hoạch tiết kiệm cho cả năm, cũng là thời điểm rất ý nghĩa để các bậc phụ huynh lập cho con mình tài khoản tiết kiệm tích lũy. Chỉ từ 100 ngàn đồng mỗi tháng, khách hàng có ngay một tài khoản tiết kiệm tích lũy tại BIDV giúp hiện thực hóa ước mơ thật dễ dàng.

Đặc biệt trong thời gian từ 17/02/2021 - 02/3/2021, khách hàng mở mới tài khoản tiết kiệm Tích lũy bảo an hoặc tiết kiệm Tích lũy lớn lên cùng yêu thương có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng với giải thưởng là bộ sản phẩm công nghệ Apple thời thượng và sành điệu gồm: 02 giải Bạch Kim mỗi giải 01 iPhone 12 Pro Max 256GB trị giá 38 triệu đồng; 05 giải Vàng mỗi giải 01 máy tính bảng iPad Pro 128GB trị giá 26,5 triệu đồng; 09 giải Titan mỗi giải 01 đồng hồ Apple Watch Series 6 trị giá 14,5 triệu đồng và 16 giải Bạc mỗi giải 01 tai nghe Apple Airpod Pro trị giá 7 triệu đồng.

Các khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy còn có cơ hội nhân đôi may mắn với các giải thưởng quay số cuối chương trình.

Cơ hội trúng xe Mazda CX5 cao cấp

Các khách hàng nhận được lì xì may mắn hoặc các khách hàng mở mới tài khoản tiết kiệm tích lũy với số tiền gửi định kỳ từ 01 triệu đồng trở lên trong thời gian từ 25/01/2021 – 25/3/2021 và không rút trước hạn tại thời điểm kết thúc chương trình sẽ đủ điều kiện tham gia quay số cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị gồm: 01 giải Phú Quý xe ô tô Mazda CX5 2.0 trị giá 860 triệu đồng; 02 giải Thần tài mỗi giải 01 xe máy Honda PCX Hybrid 150cc trị giá 90 triệu đồng; 10 giải Phúc Lộc mỗi giải 01 xe đạp thể thao Asama Solano Factory trị giá 12,79 triệu đồng và 188 giải Thịnh Vượng mỗi giải một máy lọc không khí Sharp trị giá 3,9 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất thủ tục gửi tiền và đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình, giao dịch viên sẽ thông báo cho khách hàng mã số dự thưởng là mã số định danh (số CIF) ghi trên hợp đồng mở tài khoản của khách hàng, đồng thời trước 2 ngày diễn ra lễ quay số, BIDV sẽ công bố thông tin các mã số dự thưởng đủ điều kiện tại website BIDV, fanpage BIDV và tin nhắn trên ứng dụng BIDV SmartBanking để khách hàng được biết.

Tết 2021, bên cạnh ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiền, BIDV còn triển khai chương trình “Quà tết rộn ràng – Xuân sang phát lộc” với rất nhiều ưu đãi dành cho các khách hàng vay vốn, bán ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế và giao dịch trên BIDV SmartBanking. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 23 tỷ đồng. Chi tiết xem tại đây hoặc liên hệ Tổng đài CSKH 24/7: 1900 9247 để được tư vấn, hỗ trợ.