Cơ hội sở hữu nhà Hà Nội trong tầm tay cho các cặp vợ chồng trẻ

Các căn hộ ở đây hiện đang có mức giá tốt dành cho những gia đình trẻ nhờ chính sách hỗ trợ an cư hấp dẫn từ chủ đầu tư.

Người trẻ ngày càng khó sở hữu nhà

Nguồn cung hạn chế, sốt đất và ảnh hưởng của dịch bệnh... là những nguyên nhân đẩy giá bất động sản lên cao, khiến nhiều người trẻ bỏ lỡ cơ hội mua nhà tại các thành phố lớn. Gia đình chị Thu Hương (27 tuổi - Hoàng Mai) là một ví dụ điển hình.

Cả hai vợ chồng làm kế toán tại một công ty tư nhân với tổng thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ các khoản sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình mỗi tháng vợ chồng chị để dành được xấp xỉ 20 triệu.

Dự định vay mượn thêm để mua căn hộ tại Hoàng Mai của vợ chồng chị buộc phải gác lại kế hoạch do thu nhập giảm sút sau hơn 2 năm dịch bệnh hoành hành. Đến thời điểm hiện tại, giấc mơ thoát cảnh ở trọ lại càng xa vời hơn khi giá căn hộ anh chị định mua đã tăng thêm gần 20%.

Dịch bệnh kéo dài kéo theo thu nhập của những người lao động làm công ăn lương giảm đi đáng kể trong khi giá căn hộ - nhất là tại các quận trung tâm vẫn tăng thêm từ 15 – 20% khiến giấc mơ sở hữu nhà càng trở nên khó khăn, đặc biệt đối với những người trẻ. Khoảng cách giữa tiền lương và giá nhà ngày một nới rộng khiến kế hoạch sở hữu một ngôi nhà tại Thủ đô của nhiều cặp vợ chồng trẻ như gia đình chị Thu Hương lại tiếp tục phải trì hoãn.

Giá BĐS tại Hà Nội đầu năm 2022 tiếp tục lập đỉnh mới. Xu hướng tăng được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong cả năm 2022.

Theo dự báo của các chuyên gia bất động sản, giá nhà - đất sẽ còn tiếp tục xu hướng tăng giá trong nửa đầu năm 2022. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản, cho rằng việc thiếu hụt nguồn cung khi lực cầu trên thị trường vẫn rất cao là nguyên nhân chính đẩy giá chung cư tăng mạnh.

Ngoài ra, việc thành phố Hà Nội điều chỉnh tăng hệ số đất, dẫn đến tăng tiền sử dụng đất, giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, các cơn sốt đất... cũng là các yếu tố tác động đến giá chung cư nói riêng và giá bất động sản nói chung trong thời gian tới.

Lựa chọn tối ưu cho các cặp gia đình trẻ

Nhằm hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ an cư sau dịch, Vinhomes đưa ra ưu đãi hấp dẫn và chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt dành cho khách hàng mua căn hộ tại tiểu khu The Four Seasons - Sapphire 2 (Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội).

Chính sách “3 nhất” hấp dẫn với: Giá tốt nhất, hỗ trợ lãi suất dài nhất và quà tặng giá trị lớn nhất. Khách hàng chỉ cần số vốn ban đầu chỉ từ 430 triệu đồng đã có thể về ở ngay tại phân khu đã vận hành ổn định cùng hơn 30 nghìn cư dân đang sinh sống tại Vinhomes Ocean Park.

Với vị trí kế cận bể bơi mái kính 4 mùa tiêu chuẩn Olympic, nhiều gia đình trẻ ưa thích bơi lội và vận động đã lựa chọn tiểu khu The Four Seasons - Sapphire 2 là nơi an cư lý tưởng cho cuộc sống hiện tại.

Đồng thời, Vinhomes cũng dành cho khách hàng chính sách ưu đãi hấp dẫn và linh hoạt với thời gian hỗ trợ lãi suất dài nhất tới 24 tháng cho khoản vay lên đến 80% giá trị căn hộ. Chính sách hỗ trợ đặc biệt này giúp cho những người trẻ có thêm thời gian thu xếp và giảm bớt áp lực tài chính trong khi có thể dọn về ở ngay mà không cần chờ đợi.

Đặc biệt, khách mua căn hộ tại The Four Seasons - Sapphire 2 cũng sẽ nhận được quà tặng lên tới 580 triệu gồm: Quà tặng 50 triệu đồng, quà tặng nội thất lên đến 380 triệu đồng giúp tiết kiệm chi phí khi về nhà mới. Cùng voucher mua xe VinFast tương ứng tương ứng lên tới 150 triệu đồng giúp khách hàng trẻ có thể sở hữu cùng lúc bộ đôi “nhà sang – xế xịn” đẳng cấp.

Cuộc sống sôi động, tiện nghi, đẳng cấp đang chờ đón các gia đình trẻ với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Các căn hộ tại The Four Seasons - Sapphire 2 có nhiều diện tích đa dạng trong đó có những sản phẩm 2 phòng ngủ 1 WC khoảng 50m2, đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ có con nhỏ. Do đã đi vào vận hành ổn định, Sapphire 2 có đầy đủ các tiện ích dành cho tất cả các thành viên trong gia đình ngay trong khuôn viên phân khu và trong lòng đại đô thị.

Trường học nội khu giúp phụ huynh tiết kiệm được thời gian đưa đón con đi học; TTTM Vincom cùng hệ thống cửa hàng tiện lợi, shop khối đề mang đến đa dạng lựa chọn từ ẩm thực, mua sắm và nhu cầu vui chơi giải trí…cùng hàng trăm tiện ích khác cho một cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn.

Với chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn, tiện ích đầy đủ và môi trường sống năng động, The Four Seasons – Sapphire 2 đang trở thành tâm điểm thu hút các gia đình trẻ về an cư.