Cơ hội rộng mở để người trẻ sở hữu căn nhà đầu đời

Sở hữu chìa khóa căn nhà riêng của chính mình có lẽ là khát khao và cũng là trăn trở lớn nhất của nhiều bạn trẻ ở các thành phố lớn. Có rất nhiều yếu tố khiến ước mơ mua nhà của nhóm này khó trở thành hiện thực, nhưng chính yếu vẫn là do tốc độ tăng giá bất động sản quá nhanh trong khi thu nhập không cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, khi mà thị trường địa ốc đang chứng kiến một mức giá “không thể tốt hơn” thì liệu với giới trẻ, đây có chính là thời cơ để hiện thực giấc mơ nhà riêng nếu biết kết hợp sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp?

Giới trẻ thành thị khát khao sở hữu nhà. (Ảnh minh họa)

Cơ hội “một thập kỷ có một lần”

Bối cảnh thị trường thời điểm khoảng 12 năm trước và hiện tại có nhiều điểm khác nhau, tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng có một điểm chung là khi khó khăn đạt đỉnh, đây là cơ hội để bất động sản trở về giá trị thật.

Chỉ cần thanh toán 25% đến khi nhận nhà, ngân hàng cho vay 70% kèm chính sách ân hạn nợ gốc và hỗ trợ 100% lãi suất trong vòng 18 – 30 tháng, ưu đãi chiết khấu đến 5%, chiết khấu thanh toán vượt đến 24%, thậm chí nếu khách hàng thanh toán ngay 95% một lần thì được giảm giá 50% giá trị sản phẩm... dễ dàng nhận thấy các chủ đầu tư từ Bắc chí Nam đang tung hàng loạt ưu đãi lớn để kích thanh khoản, góp phần kéo bất động sản trở về giá trị thực, có lợi cho người mua.

Theo đó, những dự án được chủ đầu tư uy tín chăm chút, xây dựng bài bản và có mức giá hợp lý – sẽ là những sản phẩm được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Mặt khác, nguồn cung bất động sản đang có xu hướng giảm rõ rệt. Báo cáo thị trường quý III/2022 của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) chỉ rõ nguồn cung trên thị trường hiện chủ yếu thuộc phân khúc trung, cao cấp với mức giá không phù hợp với đa số người dân có nhu cầu ở thực, nhưng song song đó sự quan tâm và nhu cầu vẫn ở mức cao. Hiện tượng sốt đất, bong bóng gần như không còn xuất hiện, hoạt động đầu cơ cũng hầu như bị triệt tiêu. Có thể thấy, thời điểm này đang có lợi lớn với những người có nhu cầu ở thực đang “sẵn túi” một khoản tài chính nhất định.

Quay về với nhóm tuổi 9X, mà rộng ra là cả thế hệ millennials (những người sinh năm 1980s – 1990s), an cư lạc nghiệp là điều mà hàng triệu bạn trẻ ở các thành phố lớn khắp cả nước mong muốn, thậm chí coi là mục tiêu, là khát khao đặt ra cho bản thân. Một báo cáo của hãng nghiên cứu Nielsen thống kê 72% người trẻ từ 25 – 35 tuổi ở TP.HCM vẫn chưa thể sở hữu một căn nhà do giá quá cao so với mức thu nhập.

Theo số liệu của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), mỗi năm có hơn 50.000 cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn, nhu cầu về nhà ở liên tục tăng cao. Tại Hà Nội, cơ quan chức năng cho biết tốc độ tăng trưởng dân số đạt 2,2%/năm trong thập kỷ vừa qua. Mỗi năm thành phố đón khoảng 120.000 trẻ em ra đời và 80.000 – 100.000 người nhập cư, gây áp lực lớn về nhà ở. Mới đây trong báo cáo về chỉ số giá bất động sản quý III của Savills cũng cho thấy, chỉ số giá nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM đều đồng loạt tăng.

Cũng chính bởi muôn ngàn trở ngại này, rất nhiều người trẻ chưa thể mua nhà ở hai đô thị lớn này đang có xu hướng chuyển đến sinh sống và làm việc tại các đô thị vệ tinh lận cận, hoặc các đô thị biển phát triển ở miền Trung, nơi có chi phí nhà đất thấp hơn trong khi nguồn cung vẫn còn dồi dào, để tìm kiếm cơ hội sở hữu căn nhà mơ ước.

Các đô thị biển ở miền Trung ngày càng có sức hút với giới trẻ. (Ảnh: TP Quy Nhơn, tác giả Nguyễn Phan Dũng Nhân)

9X Quy Nhơn – Dự án căn hộ giải cơn khát tìm nhà cho người trẻ

Được định vị là một trong các đô thị trung tâm của vùng Duyên hải miền Trung, Quy Nhơn – Bình Định ngày càng chứng tỏ là một trong những thành phố biển đáng sống bậc nhất. Hạ tầng giao thông nội đô và liên tỉnh kết nối thông suốt bằng đường bộ - đường sắt - hàng không- đường thủy, không khí biển trong lành tốt cho sức khỏe, kinh tế - du lịch - dịch vụ phát triển thu hút đông đảo lực lượng lao động, từ đó kéo theo nhu cầu lớn về an cư, đặc biệt là vấn đề giải quyết bài toán chỗ ở cho người trẻ.

Mang khát vọng đồng hành cùng giới trẻ sở hữu căn nhà đầu đời, Hưng Thịnh Land vừa giới thiệu dòng sản phẩm căn hộ “đo ni đóng giày” cho thế hệ 9X ngay trung tâm phố biển Quy Nhơn. Với mức giá ưu đãi chỉ từ 1,25 tỷ đồng/căn, lịch thanh toán siêu giãn 1%/tháng cùng nhiều chính sách chiết khấu hấp dẫn, đây sẽ là cơ hội không thể bỏ lỡ để giới trẻ hiện thức hóa giấc mơ an cư.

Phối cảnh tổng thể dự án căn hộ 9X Quy Nhơn. (Ảnh: Hưng Thịnh Land)

Sở hữu vị trí tuyệt đẹp với tầm nhìn panorama ôm trọn vịnh Quy Nhơn, dự án nằm trong một khu dân cư được quy hoạch bài bản. Điểm nổi bật của căn hộ 9X Quy Nhơn so với hầu hết các khu chung cư khác ở phố biển này chính là hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư kỹ lưỡng, đáp ứng “gu” sống của người trẻ - thiên về trải nghiệm và kết nối cộng đồng.

Với các không gian sinh hoạt chung như công viên nội khu và công viên trên cao tiện nghi, hồ bơi gần 400m2, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, sân cầu lông, sân tennis, trung tâm gym & fitness…, 9X Quy Nhơn sẽ là nơi giúp người trẻ tận hưởng cuộc sống tích hợp hiện đại trong một cộng đồng cư dân văn minh. Nhu cầu “mua sắm tại gia” cũng được đáp ứng trọn vẹn với khu clubhouse đầy đủ dịch vụ cùng chuỗi shophouse đa dạng mặt hàng ngay dưới khối đế thương mại.

Theo Hưng Thịnh Land – đơn vị phát triển dự án, đây là dòng sản phẩm được tạo nên dựa trên sự thấu hiểu và mong muốn đồng hành cũng người trẻ trên hành trình sở hữu căn nhà đầu tiên. 9X Quy Nhơn sẽ nối tiếp dòng sản phẩm căn hộ 8X từ gần 10 năm trước của Hưng Thịnh để mang đến tổ ấm an cư cho hàng ngàn người trẻ tại các thành phố lớn.