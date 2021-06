Cơ hội cho sinh viên IT: Thực tập tại tập đoàn lớn, học bổng đào tạo hấp dẫn

(VTC News) -

IT Fresher 2021: Mùa 5 trở lại và "lợi hại" hơn xưa

Vừa ra trường, nhiều sinh viên IT “choáng nặng” khi 99% doanh nghiệp đều tuyển coder có kinh nghiệm. MWG lại làm điều trái ngược khi luôn rộng cửa cho IT Fresher, với cơ hội thực tập 4 tháng cho kinh nghiệm tựa 4 năm đi làm.

Sau 4 mùa, IT Fresher 2021 mà bao lứa sinh viên công nghệ mong mỏi đã chính thức quay lại. Độc đáo nhất là học bổng đào tạo 16 triệu đồng/khóa thực tập, tức 4 triệu đồng mỗi tháng. Học bổng “tập đoàn nhà người ta” gấp đôi vườn trường, cam kết có 700 anh chị trùm công nghệ ở Thế Giới Di Động cầm tay chỉ việc, huấn luyện 1 kèm 1, đào tạo và phát triển bạn từ kỹ năng nhỏ đến chuyên môn to.

Lạc vào thế giới IT của tập đoàn bán lẻ lớn nhất Việt Nam, bạn sẽ được chinh chiến với nghìn lẻ một dự án cùng đội ngũ back-end cho đến front-end full stack, tiếp cận với các công nghệ tiên tiến mà nhiều trường đại học còn chưa dạy tới như Micro-services, CI/CD, Graph DB, AI…. Đây cũng là doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số với ứng dụng mã nguồn mở “tự xây” (ERP, CRM, Mobile App…), cùng website thương mại điện tử có lượng truy cập lớn và tốc độ tải trang dưới 2s bao gồm thegioididong.com, dienmayxanh.com, bachhoaxanh.com.

Fresher mùa đầu, anh Thái Minh Nhứt (Bộ phận DBA) bật mí ở MWG thực tập đúng nghĩa việc làm không hết, bẻ khóa cả cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Anh Nhứt còn xác nhận tin đồn đãi ngộ xứng tầm là thật, cuối năm thưởng 3-9 tháng lương là chuyện bình thường tại đây.

Vì sao "dân IT freshers nhất định phải đến MWG thực tập"?

Thực tập ở MWG, bạn sẽ làm việc trong không gian trụ sở hiện đại nằm trong khu Công nghệ Cao, TP. Thủ Đức. Tập đoàn được Anphabe vinh danh “Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam” và “Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn” với hơn 80.000 đơn ứng tuyển mỗi tháng. Giới sinh viên công nghệ thì ngầm “review” là nơi nhất định phải đến thực tập nếu muốn “tay to, cơ chắc” tiến vào nghề.

Khối công nghệ thông tin là nền tảng cho mọi hoạt động của MWG, là nơi hiện thực ước mơ IT hóa toàn hệ thống. Vậy nhưng, bạn có đoán được cuộc sống công sở của 700 thần dân IT thế nào không? Nếu chưa thì nhớ ghé thăm fanpage “Life at MWG” nội soi hàng loạt cuộc thi Tiktoker, nghe “sếp nhà người ta” bắn rap bắt trend, rồi ngắm ảnh các phòng ban xúng xính lên đồ mỗi dịp hội hè - trái hẳn với những lúc “chinh chiến” cùng bàn code. MWG đích thị là nơi để sức trẻ vùng vẫy, làm hết sức, chơi hết mình.

Môi trường năng động, lại cởi mở và công bằng. Đặc điểm nhận dạng các anh chị trùm công nghệ MWG còn có trọng thái độ hơn trình độ, “Big Boss” làm việc như “Big Osin” và hết lòng truyền kinh nghiệm cho đàn em mới vào. Nét văn hóa trao quyền và hỗ trợ đồng đội mới nhuốm đượm mọi phòng ban, giao tiếp bằng No-Silo và ứng dụng DevOps trong làm việc.

Anh Bùi Ngọc Tín, Giám đốc Công nghệ thông tin MWG cho hay, đi làm không cần nhìn sắc mặt sếp bởi môi trường ở đây không phân cấp, chỉ hướng tới mục tiêu chung cho ra sản phẩm tối ưu. Kết quả thực tập và sau khi trở thành nhân viên đều xét duyệt bởi chế độ trọng dụng nhân tài “Thăng cấp dựa vào data” không dựa vào con người, công khai, minh bạch.

Thực tập “múa phím vẽ code” ở MWG lời lắm! Năm nay, cơ hội còn nhân đôi khi IT Fresher 2021 dành đến 90 tấm vé cho sinh viên năm cuối và mới ra trường, quy mô gấp đôi năm ngoái. Chần chờ chi, ứng tuyển ngay tại đây trước 30/6.