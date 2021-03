Cơ hội đầu tư thông minh đất thành phố trẻ tại vùng đất Chín Rồng

(VTC News) -

Thu hút đầu tư nhờ nhiều tiềm năng phát triển

Trong mỗi lần mở bán, khu Tứ giác thương mại Bến Thành Pearl (thuộc dự án Cát Tường Western Pearl 2) đều trở thành “hiện tượng” của thị trường bất động sản miền Tây Nam Bộ. Trong đợt mở bán trước đó, không khí buổi lễ mở bán thực sự “bùng nổ” khi chỉ trong buổi sáng, 95% sản phẩm đã được giao dịch thành công.

Các sự kiện bán hàng tại KĐT Cát Tường Western Pearl 2 đều thu hút đông đảo nhà đầu tư Tây Nam Bộ tham gia.

Giải đáp về sức hút của dự án, theo chủ đầu tư, “chìa khóa” nằm ở tiềm năng phát triển dễ dàng nhận thấy của khu đô thị. Tọa lạc ngay trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang, Cát Tường Western Pearl 2 sở hữu vị trí đắc địa cùng nhiều tiện ích nổi trội như: an ninh chặt chẽ; gần các sở, ngành và các đơn vị hành chính của tỉnh; trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, giải trí, công viên,... Tại đây, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông được quy hoạch đồng bộ, hoàn thiện với các trục đường huyết mạnh như đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp,...

Chưa kể, dự án còn được đánh giá cao về mặt phong thuỷ khi nằm cạnh dòng kênh xáng Xà No. Với người dân Hậu Giang, Xà No chính là biểu tượng văn hoá, du lịch có ý nghĩa đặc biệt, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh nhà. Ngày nay, khi những lưu vực ven kênh Xà No mọc lên hàng loạt đô thị, dãy thương phố sầm uất, nơi đây mang vóc dáng một khu vực giao thương “trên bến dưới thuyền”, đem đến nhiều tài lộc cho cư dân.

Từ vị trí đắt giá trên, chủ đầu tư đã xây dựng hàng loạt tiện ích nội khu độc đáo, tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho chủ sở hữu. Các công trình nổi bật như The Miracle - Công viên tái hiện 7 kỳ quan kiến trúc Cổ đại nổi tiếng thế giới đầu tiên tại Việt Nam (Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh); Khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc - gồm nhiều phân khu chức năng như mua sắm, ẩm thực, đường sách,...

Đặc biệt, trung tâm thương mại quy mô lớn bậc nhất tỉnh Hậu Giang với mô hình tổ hợp thương mại, giải trí sầm uất trong tương lai sẽ là nguồn lực giúp nhà đầu tư phát triển kinh doanh, buôn bán thu lợi nhuận.

Dự án được đầu tư đường sá, hạ tầng bài bản và đồng bộ.

Đồng thời, yếu tố quan trọng thúc đẩy khách hàng xuống tiền cho một dự án bất động sản là tính hoàn thiện về pháp lý của dự án. Theo đó, 100% sản phẩm đều có Sổ Đỏ riêng.

Đất thành phố, giá “nông thôn”

Nếu so sánh với giá bán của các vùng lân cận hay các dự án thuộc khu vực trung tâm hành chính tỉnh khác, có thể thấy, dù tọa lạc ở vị trí đắc địa với nhiều tiềm năng phát triển nhưng Cát Tường Western Pearl 2 lại có mức giá rất hấp dẫn, chỉ từ 12 triệu/m2. Trong khi đó, tại những khu vực khác, giá nhà đất tăng lên đáng kể khi làn sóng đón đầu thị trường của giới đầu tư ồ ạt đổ về vùng đất Chín Rồng.

Cụ thể, tại Cần Thơ, khu vực nội ô thành phố tăng 100 - 150% so với năm 2018. Giá đất thổ cư thuộc các khu dân cư quận Ninh Kiều hiện dao động 35 - 45 triệu/m2; phường An Khánh, khu vực mặt tiền các tuyến đường lớn có giá lên đến 90 - 100 triệu/m2. Tại Kiên Giang, đất nền từ mức 7 - 10 triệu/m2 đã tăng lên 20 – 25 triệu/m2. Tương tự, giá đất tại Bến Tre, Đồng Tháp,... đều tăng khoảng 30 - 35% so với năm 2018.

Cơ sở hạ tầng TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển.

Không chỉ sở hữu mức giá hấp dẫn, Cát Tường Western Pearl 2 còn thu hút nhà đầu tư nhờ chính sách trả góp 0% lãi suất. Chỉ cần trả trước từ 335 triệu đồng (tương ứng với 35% giá trị sản phẩm), khách hàng có thể sở hữu lô đất ngay tâm điểm thương phố Tứ giác thương mại Bến Thành Pearl. Trường hợp khách hàng trả trước ngay 50 - 95% sẽ được chiết khấu từ 5 - 10%.

Đặc biệt, trong sự kiện mở bán khu trung tâm Tứ giác thương mại Bến Thành Pearl (thuộc dự án Cát Tường Western Pearl 2) vào ngày mai (28/3), các nhà đầu tư còn có cơ hội rinh nhiều giải thưởng hấp dẫn như: xe Honda SH, ghế Massage Dr. Care, điện thoại Samsung Galaxy Fold 2, tủ lạnh thông minh Samsung, tivi Samsung 65 inches,… Cơ hội này chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay trong sự kiện.