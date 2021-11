Có hàng trăm tỷ, Lương Triều Vỹ mặc áo sờn rách nhưng luôn mua hàng hiệu tặng vợ

Hơn 4 thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Lương Triều Vỹ là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Hong Kong. Ông bỏ túi hàng loạt những bộ phim tầm cỡ châu lục như Happy Together, Trùng Khánh sâm lâm, Sắc giới, Vô gian đạo, Anh hùng, Xích Bích, Nhất đại tông sư. Mới đây, tên tuổi Lương Triều Vỹ vươn ra toàn thế giới nhờ vai phản diện Wenwu trong Shang-chi and the Legend of the Ten Rings.

Lương Triều Vỹ trong Shang-chi and the Legend of the Ten Rings.

Ở tuổi 59, nam diễn viên vẫn duy trì được vẻ ngoài phong độ. Gương mặt nam tính đã lộ rõ những vết hằn của thời gian nhưng lại càng giúp Lương Triều Vỹ trở nên thu hút. Sự trầm ổn trong ánh mắt chính là nét quyến rũ "chết người" của người đàn ông này.

Nam diễn viên vẫn duy trì được phong độ dù đã 59 tuổi.

Ánh mắt giúp Lương Triều Vỹ thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc và cũng là nét quyến rũ của anh.

Hiện tại, Lương Triều Vỹ đang có cuộc sống hạnh phúc bên Lưu Gia Linh. Sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng, nam diễn viên duy trì lối sống giản dị, mặc quần áo cũ đến sờn rách, thường xuyên dùng phương tiện công cộng nhưng lại đặc biệt chiều theo những sở thích xa xỉ của vợ.

Lương Triều Vỹ ăn vận rất giản dị nhưng luôn chiều theo sở thích đắt đỏ của Lưu Gia Linh.

Được biết, Lưu Gia Linh là tín đồ của những thương hiệu trang sức cao cấp, bao gồm Cartier, Tiffany & Co. và Bvlgari... Trong cuộc phỏng vấn với Ming Pao, nữ diễn viên tiết lộ chồng cô thường xuyên mua trang sức tặng vợ trong những lần anh đến châu Âu để quay phim hay đi công tác.

Phong cách thời trang trái ngược của cặp vợ chồng nổi tiếng.

Ngoài thời gian đóng phim, Lương Triều Vỹ thường xuyên đưa vợ đi du lịch nhiều nơi, đồng hành cùng nhau trên mọi bước đường đời. Cuộc sống hôn nhân của Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh khiến người ta thêm tin vào tình yêu đích thực.