Cô giáo vừa bế con ngủ trên tay vừa dạy học mùa dịch 

(VTC News) -

Cô Đinh Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa chia sẻ lên Facebook hình ảnh một nữ giáo viên của trường vừa bế con vừa giảng bài trên lớp.

Hình ảnh này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, sự đồng cảm của nhiều người, nhất là các giáo viên dạy học mùa dịch.

Cô C. vừa bế con ngủ tren tay vừa dạy học trên lớp. (Ảnh: Facebook Thien An Dinh)

Cô Đinh Thị Thiên Ân cho biết, người vừa bế con ngủ trên tay vừa dạy học là cô Trần Thị Kim C - giáo viên địa lý của trường.

Cô C. có hai con nhỏ, cháu lớn 5 tuổi học và cháu nhỏ khoảng 2 tuổi. Hôm đó (ngày 10/3), chồng đi công tác, không có ai trông con nên cô C. phải đưa cháu nhỏ đến trường. Cả ngày bé chơi rất ngoan nhưng cuối buổi chiều, bé hơi buồn ngủ và đòi mẹ. Khi con ngủ không có ai trông giúp do các cô cùng trường đều có tiết giảng nên cô C. vừa bế con trên tay vừa giảng dạy.

“Thấy hình ảnh cô giáo bế con dạy học xúc động quá nên tôi chia sẻ, mùa dịch, giáo viên thì ai cũng vất vả, áp lực vừa truy vết F0, F1, vừa dạy trực tiếp ở trường, vừa dạy trực tiếp cho các con ở nhà. Nên chúng tôi thấy có hình ảnh đẹp thì chia sẻ để động viên nhau, nó như liều vitamin mùa dịch giải tỏa áp lực, để thầy cô có thêm động lực khi công việc áp lực nhiều suốt ngày phải thống kê F0, F1”, cô Ân nói.

Bài đăng của cô Thiên Ân nhận được nhiều bình luận. (Ảnh: Facebook Thien An Dinh)

Dưới bài đăng của nữ hiệu trưởng, nhiều người bày tỏ sự yêu mến với nghề giáo và xúc động với hình ảnh của cô C. Tài khoản Phuong Chau Nguyen viết: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo! Thật đáng trân quý các thầy, cô giáo".

Tài khoản Vũ Phong chia sẻ: Mọi lời hay ý đẹp cũng chẳng thể nào so sánh được bằng công lao của các cô giáo dành cho các em. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn quý thầy cô".

"Thương quá tấm lòng những nhà giáo", tài khoản Kokoro Nguyen viết.

"Hình ảnh đẹp quá, thật xúc động, thật vất vả cho thầy cô mùa dịch. Mong các thầy cô luôn có nhiều sức khỏe để dạy học sinh", chia sẻ của một tài khoản dưới bài đăng.