Cô giáo cổ vũ học sinh lớp 9 uống bia có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

(VTC News) -

Video: Cô giáo cổ vũ học sinh lớp 9 uống bia gây phẫn nộ

Liên quan đến việc cô giáo Trường THCS Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cổ vũ học sinh lớp 9 uống rượu bia rồi đăng tải lên mạng xã hội, ngày 7/3, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đối với hành vi này, cô giáo không những bị hội đồng kỷ luật của nhà trường kỷ luật theo quy định của Luật Viên chức mà còn có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong cùng một thời điểm, hành vi của nữ giáo viên vi phạm nhiều quy định của pháp luật, trong đó có Luật Trẻ em, Luật Phòng chống tác hại rượu bia, Luật An ninh mạng, thậm chí có thể vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm.

Cụ thể, Điều 5, Luật Phòng chống tác hại rượu bia nghiêm cấm hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; cho phép người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

"Trong luật này quy định, trách nhiệm của người lớn đối với việc phòng chống các tác hại rượu bia là phải giáo dục, giám sát, nhắc nhở người chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia và các thành viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia; tham gia với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, người xúi giục, kích động các cháu uống rượu bia lại là cô giáo. Là giáo viên nhưng cô giáo vẫn kích động, cổ vũ, lôi kéo các học sinh chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia, lại còn đăng tải công khai lên mạng xã hội, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật kém, không gương mẫu, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, lối sống, sự phát triển hình thành nhân cách của trẻ em, gây ra lo lắng cho các bậc phụ huynh và tạo tâm lý không tốt trong xã hội" - luật sư Cường phân tích.

Nhóm học sinh lớp 9 uống bia, chúc tụng được cô giáo quay clip và đăng tải lên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Theo điều 6 Luật Trẻ em năm 2016, xúi giục, lôi kéo, kích động trẻ em thực hiện hành vi trái pháp luật, xúi giục trẻ em sử dụng rượu bia, chất kích kích thích là hành vi bị nghiêm cấm.

"Trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, người thân trong gia đình mà còn là trách nhiệm của nhà trường, trong đó giáo viên là chủ thể quan trọng.

Nếu giáo viên không mẫu mực, không hiểu biết pháp luật hoặc cố tình vi phạm pháp luật, tuyên truyền, cổ suý, kích động lối sống bê tha, trụy lạc hoặc coi nhẹ các hành vi về tệ nạn xã hội thì sẽ rất nguy hại đến sự phát triển và hình thành nhân cách trẻ em.

Sẽ không có phụ huynh nào yên tâm khi giao con mình cho những giáo viên có lối sống buông thả, dễ dãi, coi nhẹ đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tuân thủ và cách giáo dục phản khoa học như vậy. Những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật của giáo viên mà ảnh hưởng đến sự phát triển hình thành nhân cách của trẻ em, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em thì phải xử lý nghiêm minh" - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp nói.

Với việc xúi giục, lôi kéo người khác uống rượu bia, cô giáo trên có thể bị xử phạt hành chính từ 1-3 triệu đồng theo Điều 30 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, hành vi của nữ giáo viên còn vi phạm Điều 8 Luật An ninh mạng - nghiêm cấm đưa những thông tin trái pháp luật lên mạng xã hội. Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, với mức phạt là từ 10-20 triệu đồng.

"Không đơn giản chỉ là xử phạt hành hành chính, nếu hành vi ép buộc trẻ em uống rượu bia dẫn đến ngộ độc thực phẩm hoặc gây mất an ninh trật tự thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi đăng tải các thông tin mà pháp luật cấm lên mạng xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Việc xử phạt hành chính và xử lý kỷ luật đối với cô giáo này ở mức độ nào sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra xác minh của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, dù bị xử lý như thế nào chăng nữa thì đây cũng sẽ là bài học đắt giá cho những ai thiếu hiểu biết pháp luật hoặc bất chấp pháp luật. Việc sử dụng mạng xã hội đòi hỏi phải có nhận thức, hiểu biết, kỹ năng nhất định để bảo vệ bản thân và người khác" - luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.