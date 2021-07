Có gì trong nơi cư trú của giới thượng lưu Hà Thành?

(VTC News) -

Lối vào khu dinh thự của Grandeur Palace - Giảng Võ.

Từ con đường Giảng Võ rợp bóng xà cừ, chiếc Porsche chậm rãi rẽ vào một tòa nhà sang trọng có tên Grandeur Palace - Giảng Võ. Người đàn ông bước ra, theo thang máy đi lên căn hộ của mình ở tầng 20 và khi cửa mở, trước mắt anh không chỉ là không gian tinh tế được tạo nên từ nội thất đắt tiền, mà còn là tầm nhìn khoáng đạt từ trên cao. Những địa điểm nổi tiếng của thủ đô như hồ Giảng Võ, hồ Tây… lấp lánh ánh đèn hiện lên trong khung cửa kính.

Anh Sơn Võ là một doanh nhân thành đạt và bản lĩnh. Giữa đại dịch COVID-19, anh làm việc gấp 3 để cầm lái công ty đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Nhưng, quan điểm của vị doanh nhân này là sau cánh cửa, mọi thứ trên thương trường phải khép lại, để tận hưởng không gian riêng tư tuyệt đối bên gia đình.

Chính vì thế, vợ chồng anh Sơn Võ chọn mua căn hộ ở Grandeur Palace - Giảng Võ, khi dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí: Vị trí ngay trung tâm thủ đô, tiện ích sống hoàn hảo, an ninh và sự riêng tư tuyệt đối. Chủ đầu tư Văn Phú - Invest ra mắt dự án khi hoàn thiện, sau khi đặt bút ký, gia đình anh chỉ việc xách vali về ở.

Điều khiến vợ chồng anh Sơn Võ yêu thích Grandeur Palace - Giảng Võ chính là phong cách thiết kế sang trọng, phảng phất nét uy quyền Châu Âu và sự đương đại tinh tế. Ngay khi bước vào, khu vực sảnh căn hộ gây ấn tượng mạnh, bởi chiều cao sảnh lên đến 7m với tông màu vàng đồng ấm áp, được tôn lên dưới ánh sáng từ hệ đèn chùm nhập khẩu thiết kế độc quyền. Các nghệ nhân lành nghề mất hàng trăm giờ để chạm khắc nên bức tường ốp gỗ với thiết kế lượn sóng, khiến cho từng đường nét ở đây đều phản ánh sự giàu có và trí thức của chủ nhân.

Tận hưởng cuộc sống thoáng đạt ngay tại trung tâm thủ đô.

Mỗi căn hộ đều trang bị vật liệu chăm sóc sức khỏe cao cấp như kính Low-E cản tia UV, giúp giảm nhiệt độ nóng, bảo vệ da và cách âm gần như hoàn hảo cùng sàn gỗ tạo ion âm và đá tự nhiên. Đặc biệt, tầm nhìn không giới hạn cho mọi không gian từ phòng ngủ đến phòng khách là điều giúp anh Sơn có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao dù ngồi tại phòng nào. Từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một không gian tổng thể hiện đại và tối ưu.

Thả mình vào làn nước trong xanh tại bể bơi vô cực trên tầng 22 của tòa tháp.

Tầng cao nhất của tòa nhà là bể bơi 4 mùa vô cực, với chiều dài lên tới 50m (đạt tiêu chuẩn chiều dài bể Olympic). Bể bơi được trang bị vách kính trong suốt và tầm nhìn không giới hạn.

Hệ thống giao thông nội khu của Grandeur Palace - Giảng Võ được thiết kế dưới lòng đất, tạo không gian phía trên hoàn toàn yên tĩnh trong lành. Cư dân có thể an tâm dạo chơi vì ở đây, thiết lập hệ thống an ninh 24/7 đúng chuẩn dành cho VIP gồm 4 lớp nghiêm ngặt. Trong đó, hệ thống CCTV dày đặc tại các lối dạo bộ, giúp nhân viên an ninh tại trung tâm điều khiển phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ.

Giống như Sơn Võ, hàng xóm của anh - những con người thuộc giới thượng lưu Hà Thành ưa chuộng Grandeur Palace - Giảng Võ, bởi cộng đồng cư dân đẳng cấp và đồng điệu trong văn hóa sống. Thi thoảng vào cuối tuần, gia đình anh cùng hàng xóm hoặc bạn bè tổ chức những bữa tiệc riêng tư, được phục vụ theo phong cách 5 sao tại phòng lounge riêng của tòa nhà. Ở đây, còn có các dịch vụ đặc quyền như quản gia, xe đưa đón riêng,… giúp chủ nhân trải nghiệm đẳng cấp sống sang ít nơi nào có được.

