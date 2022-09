Có gì trên dòng loa tiệc bán chạy hàng đầu toàn cầu của JBL?

(VTC News) -

PartyBox On The Go là một trong những sản phẩm thành công nhất với nhiều giải thưởng thiết kế tên tuổi và đánh giá tích cực bởi giới chuyên môn.

Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu "Futuresource Consulting", các mẫu loa PartyBox series của JBL trở thành "Dòng loa tiệc bán chạy hàng đầu thế giới trong năm 2021".

Sản phẩm JBL PartyBox On The Go đặc biệt giành được giải thưởng danh dự như Editors' Choice Awards 2020 - Loa karaoke di động của năm do Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam bình chọn. Đây là giải thưởng vinh danh những sản phẩm công nghệ và nghe nhìn nổi bật, xuất sắc trong năm cũng như góp tiếng nói về định hình xu hướng của tương lai.

Ngoài ra, sản phẩm cũng đạt giải thưởng thiết kế Reddot Winner 2020 - giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới do tổ chức Design Zentrum Nordrhein Westfalen tại Essen Đức sáng lập năm 1955. Các tiêu chuẩn đánh giá của giải thưởng Red Dot là mức độ sáng tạo, tính năng, chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng và thân thiện môi trường.

Reddot nhận định: "JBL PartyBox On The Go là một gói hoàn chỉnh đến ấn tượng, có thể dễ dàng đáp ứng âm thanh cho cả một sự kiện âm nhạc”.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn đạt giải thưởng thiết kế iF Design Award 2021 - một trong những giải thưởng thiết kế quan trọng và lâu đời nhất trên thế giới. Đây là biểu tượng của những thành tựu thiết kế nổi bật tập trung vào sức mạnh sáng tạo của thiết kế, được coi là giải Oscar trong ngành thiết kế sản phẩm.

Hát thoả thích cùng 2 mic tặng kèm.

Loa JBL PartyBox On The Go đi kèm với một cặp micro JBL không dây với tầm thu phát lên tới 10 mét. Với sản phẩm này, bạn có thể đa dạng hóa cách trải nghiệm qua cổng micro và ghi-ta gắn ngoài để cắm trực tiếp vào loa, sau đó tận hưởng hết mình với bản nhạc bạn thích hay tự tạo ra tuyệt phẩm của mình.

Sản phẩm sở hữu công suất cao 100W đầy uy lực kết hợp với công nghệ âm thanh JBL Pro Sound. Dù chơi trong nhà hay ngoài trời, JBL PartyBox On The Go đều mang tới chất âm chi tiết sắc nét, dải mid tự nhiên, dải bass mạnh mẽ cùng với chế độ tăng cường Bass Boost cho cuộc vui bất tận đêm ngày. Mặc dù coogn suất 100W đã lớn, nhưng bạn còn có thể ghép cặp với loa Partybox khác để trải nghiệm âm thanh 2 kênh không dây thực thụ - True Wireless Stereo (TWS).

Tinh chỉnh đỉnh cao cho giọng hát dâng trào.

Công cụ có kết nối truyền phát bản nhạc bạn yêu với loa qua Bluetooth, chỉnh dải bass, treble, echo chuẩn giọng ca sĩ và thỏa sức karaoke. Sản phẩm có tùy chọn thêm đến 2 đường kết nối micro ngoài để ca hát cùng bè bạn không giới hạn.

Dây đeo linh động cho cuộc vui luôn mở rộng.

JBL PartyBox On The Go có đủ mọi công cụ cho cuộc vui bất tận, bao gồm cả thiết kế mở nắp chai trên dây đeo vai để bạn thưởng thức đồ uống thâu đêm suốt sáng. Hãy thắp sáng cuộc vui với màn trình diễn ánh đèn LED độc đáo đồng bộ cùng âm thanh để mê hoặc từng vị khách, lựa chọn những hiệu ứng khách nhau và để sắc màu bùng nổ như show trình diễn ánh sáng.

Dù tắm nắng bên bãi biển, tiệc triển bên hồ bơi hay nhảy nhót dưới mưa rơi, chuẩn kháng nước IPX4 trang bị trên JBL PartyBox On The Go bảo vệ loa an toàn khi bị ướt nhẹ.

Chơi nhạc liên tục 6 giờ.

Pin tích hợp mang thời lượng chơi nhạc liên tục lên tới 6 giờ đồng hồ. Bạn cũng có thể sạc pin cho thiết bị di động khi cần thiết qua cổng USB. Không có Bluetooth cũng không thành vấn đề bởi chỉ cần cắm thẳng ổ cứng di động hay USB vào loa qua cổng kết nối có sẵn là có thể trải nghiệm sản phẩm.

Sở hữu thiết kế đậm chất tiệc tùng ghi nhiều giải thưởng cùng đủ bộ công cụ "quẩy", JBL PartyBox On The Go chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bữa tiệc nhóm, đem âm nhạc và tiếng hát hoà cùng không khí cuộc vui.

Sản phẩm hiện đang được bán với giá niêm yết 8.500.000 đồng và tặng kèm bộ quà phụ kiện cao cấp từ OtterBox trị giá 2.000.000 đồng. Bộ quà bao gồm: ốp lưng chống sốc tiêu chuẩn quân đội OtterBox Defender XT cho iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max trị giá 1.590.000 đồng và cáp sạc nhanh OtterBox USB-C to Lightning chuẩn MFi trị giá 350.000 đồng. Chi tiết về các hệ thống bán sản phẩm trên toàn quốc tham khảo tại đây.