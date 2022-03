Cô gái trẻ thiệt mạng sau 2 tháng hôn mê nghi do nâng mũi ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 18/3, Công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) xác nhận, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc chị T.D.H. (22 tuổi, quê ở Long An, tạm trú tại Hà Nội) chết sau 2 tháng hôn mê nghi do phẩu thuật thẩm mỹ, lên Công an quận Hoàng Mai thụ lý điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ người thân nạn nhân, ngày 14/1, chị P.T.D.H. đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở trong ngõ 147A Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đến ngày 15/1, gia đình chị H. nhận được thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai về tình hình sức khỏe của chị H. đang nguy kịch nên lập tức từ Long An ra Hà Nội.

Sau quá trình điều trị tại Hà Nội không có tiến triển, ngày 25/2, gia đình chị H. đưa chị về Bệnh viện Đa khoa Long An để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau 2 tháng hôn mê, khoảng 23h ngày 16/3, chị H. qua đời.

Gia đình chị H. đã làm việc với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.