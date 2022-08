Cô gái thiệt mạng khi rơi từ tầng cao chung cư ở TP.HCM

Khoảng 15h30 ngày 17/8, nhiều người sống tại chung cư ở số 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú (TP Thủ Đức), nghe tiếng động mạnh.

Đi kiểm tra, họ phát hiện cô gái khoảng 21 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống tầng trệt, tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh: A.H)

“Tôi vừa đi ngang chung cư thì nghe tiếng động lớn. Kiểm tra mới biết cô gái rơi từ trên cao xuống gần cổng siêu thị”, một nhân chứng cho biết.

Công an TP Thủ Đức và Công an phường An Phú đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.