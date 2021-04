Cô gái Quảng Ninh hình hài 'Thị Nở' lột xác xinh đẹp thần kỳ

Những ca lột xác thành công nhờ phẫu thuật thẩm mỹ luôn nhận được rất nhiều sự khen ngợi, cổ vũ từ mọi người, không chỉ bởi nhan sắc thăng hạng mà còn vì chặng đường đầy nguy hiểm, đau đớn mà họ phải trải qua.

Một trong những nhân vật phẫu thuật thẩm mỹ gây xôn xao nhất trên mạng xã hội là Vũ Thị Hợp (Quảng Ninh). Kể từ nhỏ, Hợp đã là nạn nhân của những lời nói miệt thị về ngoại hình của mình. Hợp có khuyết điểm lớn nhất là hàm hô, cười hở lợi, mặt vuông và gò má cao. Cũng vì thế, bạn bè gọi cô với biệt danh "quái vật", "Thị Nở", hay "ăn đu đủ không cần thìa".

Hợp từng là nạn nhân của những lời nói miệt thị về ngoại hình của mình.

Trước những ánh mắt thiếu thiện cảm, những lời đùa cợt thiếu tế nhị từ bạn bè, Hợp dần trở nên sống khép kín, trầm tính và buồn bã hơn.

Ngoài Hợp, cô em sinh đôi tên Tình cũng sở hữu những khuyết điểm giống với cô. Đều là nạn nhân của sự miệt thị ngoại hình nên hai chị em tự động viên nhau hãy lạc quan, nhắc nhau cùng dành dụm tiền để có chi phí phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô em gái sinh đôi tên Tình (bên phải) cũng sở hữu nhiều khuyết điểm giống chị gái.

Một ngày giữa năm 2020, chị em Hợp tìm hiểu và biết đến chương trình "Hành trình lột xác" do một bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng tổ chức. Hai chị em đưa nhau từ Quảng Ninh lên Hà Nội để tham gia phỏng vấn. May mắn mỉm cười với Hợp khi bệnh viện lựa chọn cô sẽ được phẫu thuật thay đổi ngoại hình miễn phí. Tình tuy thiếu may mắn nhưng cũng rất hạnh phúc khi cơ hội lột xác của chị mình đã tới.

3 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ giúp Hợp lột xác ngoạn mục

Sau khi thăm khám, bác sĩ đánh giá khuôn mặt Hợp có rất nhiều khuyết điểm cần thay đổi. Một số phương pháp thẩm mỹ cần thực hiện là: hạ gò má, chỉnh hàm hô, hạ đường chân tóc.

Cuộc phẫu thuật lần 1: 13/10/2020

Đây là cuộc đại phẫu lần đầu tiên của Hợp. Cuộc đại phẫu kéo dài trong vòng 8 tiếng, cô thực hiện các dịch vụ chỉnh hàm hô, gọt hàm, hạ gò má, trượt cằm.

Hậu phẫu sau ca phẫu thuật đầu tiên rất khó khăn. Vì chỉnh toàn bộ phần hàm hô, hạ gò má, trượt cằm nên cảm giác đau, tê cứng là khó chịu nhất. Sau phẫu thuật, Hợp phải đeo băng định hình. Ăn uống bằng cách bơm kim tiêm vào miệng, còn vùng mặt thì sưng nề, thâm tím.

1 tuần sau, khuôn mặt cô bớt sưng, cô bắt đầu tập mở miệng, chu môi, xem những chương trình hài hước để tập cười, giúp hàm mở rộng. Ở thời điểm này, Hợp cũng bắt đầu ăn bún, phở cắt nhỏ để tập nhai, cử động hàm.

Sau một tháng đầu tiên bắt đầu ăn cơm mềm, khỏe dần nên thì bắt đầu tập thể dục để phục hồi.

Cuộc phẫu thuật lần thứ hai: 28/11/2020

Vì trán khá cao và hô, không hài hòa với vùng nhân trung và vùng hàm cằm, Hợp được bác sĩ chỉ định căng da trán, hạ đường chân tóc. Lần này để tạo vẻ đẹp hài hòa đầy đặn, khác với hình ảnh hàm vuông thô bạch ngày xưa, các bác sĩ còn chỉ định Hợp làm nâng mũi cấu trúc 4D, cấy mỡ mặt.

Cuộc phẫu thuật lần 2 kéo dài 5 tiếng. Sau khi phẫu thuật cô khá đau ở phần đầu vì da trán bị kéo căng lại phải đeo ống dẫn dịch. Đồng thời, phần mũi khó thở vì bị nhét nong vào mũi để định hình.

Cảm giác đau đớn đó kéo dài trong vòng 1 ngày. Ngày hôm sau, Hợp được tháo ống dẫn dịch, nong ở mũi, tự ngồi dậy tập đi lại trong phòng, bắt đầu ăn cơm lại nên cơ thể dần hồi phục.

Cuộc phẫu thuật lần 3: 17/12/2020

Đây là một cuộc tiểu phẫu. Hợp được chỉ định lấy mỡ đùi để dặm lại mỡ ở vùng mặt và chỉnh hình sụp mí bẩm sinh kết hợp với tạo nếp mí 2 bên. Phần này cô có thể biết khá rõ các bác sĩ đang thao tác những gì. Khác với hai cuộc đại phẫu lần trước là gây mê hoàn toàn, lần này cô chỉ gây tê và tiền mê.

Vừa lấy mỡ bác sĩ vừa làm mí, lúc gây tê ở vùng mí hơi nhột hơn một chút, cô kể rằng đau như bị tiêm chích. Nhưng khi thuốc tiêm bắt đầu ngấm thì cảm giác đau mất dần. Bác sĩ bảo nhắm mắt như ngủ để bác cắt. Làm xong mí thì việc lấy mỡ ở vùng đùi cũng kết thúc. Sau đó bác sĩ bắt đầu tiền mê để tiêm, dặm lại mỡ giúp để khuôn mặt hài hòa.

Sau khi hoàn thành 3 lần phẫu thuật, Hợp được điều trị da mụn và phun lông mày để khuôn mặt hoàn thiện hơn.

Khuôn mặt xinh đẹp khiến mẹ bật khóc

Sau 4 tháng xa gia đình và lần lượt trải qua những cuộc phẫu thuật nguy hiểm, cuối cùng thành quả mà Hợp nhận được vô cùng xứng đáng. Mọi khuyết điểm trên gương mặt cô trước kia giờ không còn nữa mà trở nên thần thái, tự tin và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Nhiều người còn nhận xét ngoại hình của Hợp giờ đã khác xưa 100%, thậm chí còn có nét "xinh như hoa hậu", không thể nào nhận ra một cô gái tên Hợp từng buồn bã, tự ti với hàm răng hô trong ngoại hình mới này nữa.

Ngoại hình mới xinh đẹp của Vũ Thị Hợp.

Lần đầu trông thấy con gái với ngoại hình mới, mẹ cô đã khóc rất nhiều, phần vì bất ngờ, phần vì quá thương xót cho những gì mà con gái đã phải trải qua.

Bên cạnh đó, cuộc tái ngộ của Hợp và cô em gái sinh đôi cũng khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Hai chị em ôm nhau khóc sau nhiều ngày xa cách và tự hứa sau này sẽ dành dụm tiền để Tình cũng có thể được phẫu thuật thẩm mỹ và trở nên xinh đẹp như chị gái mình.

Cuộc gặp gỡ của Hợp và mẹ.

Cuộc tái ngộ của 2 chị em sinh đôi.

Kể về cuộc sống của mình sau khi thẩm mỹ, Hợp cho biết hiện tại cô rất hạnh phúc, sống vui vẻ và cười nhiều hơn xưa. Nhiều người nhận xét cô xinh đẹp và trẻ trung hơn. Trong tương lai, cô chỉ mong muốn có thể mở một tiệm bánh nhỏ, kiếm được nhiều tiền và sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho em gái sau này.