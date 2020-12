Cô gái đầu tiên đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19: 'Tôi có niềm tin'

N.L.P. là học viên cao học y khoa, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 của Việt Nam. P. có mặt tại lễ Khởi động chương thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine Nanocovax ngừa COVID-19 trên người Việt Nam từ sáng sớm nay (10/12). Cùng với P., có ít nhất 30 người đến đăng ký tình nguyện tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19.

Nhiều người đến đăng ký thử nghiệm vaccine COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam.

Từng nghiên cứu và tìm hiểu về COVID-19 nên P. hiểu rõ những tác hại của bệnh. Cũng vì là người hiểu biết về SARS- CoV-2 nên P. thừa nhận bản thân khá e ngại khi là một trong những người đầu tiên tiêm thử nghiệm, bởi "sẽ có rủi ro" sau khi tiêm không thể dự đoán. Nhưng trên hết cô gái trẻ có niềm tin.

"Tôi có niềm tin. Học viện Quân y cũng đã sẵn sàng cho những tình huống như vậy. Nếu xảy ra trường hợp đó, tôi sẽ là người được chăm sóc sức khoẻ đầu tiên. Nếu thử nghiệm không tốt, tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào”, P. nói.

Cũng đến đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19, em H.T.V., 21 tuổi, ở Hà Nội chia sẻ, trước khi đến đây em đã xin ý kiến gia đình và được bố mẹ ủng hộ.

“Em thấy khá hồi hộp và có chút lo lắng. Em tin rằng thử nghiệm lần này sẽ thành công. Chỉ khi có vaccine thì dịch mới được kiểm soát, cuộc sống của mọi người mới trở lại bình thường như trước”, V. nói.

Cam kết an toàn

Theo GS.TS Đỗ Quyết – Giám đốc Học viện Quân y, để chuẩn bị cho công tác thử nghiệm vaccine, học viện chuẩn bị sẵn một hệ thống trang thiết bị như tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine Nanocavax trong điều kiện nhiệt độ từ -2 đến -8 độ C.

Học viện cũng bố trí khoảng 24 giường bệnh với nhiều bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn cao, túc trực 24/24 để chăm sóc về dinh dưỡng, sức khoẻ cho các tình nguyện viên. Ngoài ra, kíp trực cũng sẵn sàng can thiệp nếu các tình nguyên viên có những phản ứng không mong muốn.

Tuy nhiên, GS Quyết cũng khẳng định, giai đoạn thử nghiệm vaccine lần này tại Học viện Quân y, tính an toàn phải đặt lên hàng đầu. “Chúng tôi cam kết, nếu không an toàn, Học viện Quân y sẵn sàng độc lập và đề nghị không thực hiện. Học viện sẽ cố gắng không để xảy ra những tai biến không mong muốn. Chúng tôi không đổi an toàn của người Việt Nam, của cộng đồng với bất cứ thứ gì khác”, GS Quyết khẳng định.

Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y.

Theo ông Đỗ Minh Sỹ - Giám đốc Nghiên cứu phát triển, Công ty Nanogen, trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm, đơn vị cũng đã tính toán tới những tác dụng phụ không mong muốn, thậm chí lường trước tới những tai biến có thể ảnh hướng tới tính mạng theo quy định thử nghiệm lâm sàng khi thiết kế đề cương lâm sàng. Vì vậy, đơn vị này và Học viện Quân y đã chuẩn bị sẵn sàng các bước và ê kíp sẵn sàng xử trí nếu có.

Ngoài ra, Nanogen cũng chuẩn bị cho tình nguyện viên 2 phương án xử trí. Đầu tiên đơn vị sẽ ký hợp đồng với hãng bảo hiểm để mua bảo hiểm cho các tình nguyện viên phòng những tình huống xấu nhất. Tiếp đó, Nanogen cũng ký với ngân hàng để có những chính sách bồi thường cho họ trong trường hợp xảy ra những sự cố không mong muốn mà bảo hiểm không chi trả.

Video: Bên trong khu bào chế vaccine COVID-19 tại Việt Nam