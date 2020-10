Cô gái 'bom' 150 mâm cỗ của nhà hàng ở Điện Biên: Có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

Sáng 3/10, Đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an TP Điện Biên Phủ đã làm rõ lời khai của Cà Thị Út (SN 1996, trú tại bản Co Thón, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) liên quan vụ "bùng" 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng Tâm Phúc (phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ).

Theo Đại tá Tráng A Tủa, việc Cà Thị Út lừa đặt 150 mâm cỗ của nhà hàng có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

"Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi này. Trước đó, người này cũng từng chiếm đoạt 7 mâm cỗ của nhà hàng Tâm Phúc", vị lãnh đạo cho hay.

Hiện cơ quan điều tra và Viện kiểm sát Nhân dân sẽ trưng cầu giá trị tài sản và giám định tâm thần với cô gái này để có chứng cứ, lời khai củng cố hồ sơ cho biện pháp tố tụng tiếp theo.

Nhà hàng bị "bom" 150 mâm cỗ. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Theo lời khai của Cà Thị Út, do thường xuyên qua lại nhà hàng Tâm Phúc ăn nhậu nên cô gái này quen biết anh Vũ Thế Long (chủ nhà hàng). Út "nổ" là đang công tác tại một cơ quan nhà nước ở địa phương. Thấy chủ nhà hàng tin tưởng nên Út nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 8/2020, cô gái này làm 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) để tiếp khách cơ quan và yêu cầu anh Long giao đến địa chỉ do Út cung cấp. 7 mâm cỗ này Út nợ chưa trả tiền.

Khi anh Vũ Thế Long gọi điện đòi khoản nợ trên, do không có tiền trả và muốn anh Long tin tưởng nên Út nói dối là sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh rồi trả một thể.

Ngày 22/9, cô gái này gọi điện thoại cho anh Long yêu cầu cung cấp 156kg gà sống, 40kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Đồng thời Cà Thị Út đặt anh Long dựng phông, rạp và 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng của anh.

Theo thỏa thuận bằng miệng giữa hai bên, từ 24 - 26/9, anh Long chuyển đủ số thực phẩm trên cho Út; ngày 30/9 chuẩn bị đầy đủ 150 mâm cỗ cưới theo yêu cầu.

Tuy nhiên đến trưa 30/9, anh Long không liên lạc được với Út nên đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.