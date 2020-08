Cô gái bị chủ quán bắt quỳ xin lỗi: 10 ngày chưa dám về gặp con vì sợ bị trả thù

Chiều 27/8, sau 10 ngày xảy ra vụ việc bị chủ quán nướng Hiền Thiện bắt quỳ xin lỗi, trả lời PV VTC News, chị D.T.H. (SN 1993, ở Yên Mô, Ninh Bình) vẫn chưa hết hoảng sợ.

Đôi tay vo chặt vào nhau, cô gái có dáng người nhỏ bé khóc nức nở: “Tôi không biết tôi sai ở đâu, tôi chưa tìm được lý do. Đến bây giờ tôi mất hết tất cả rồi, tôi chưa được gặp con gái lần nào từ hôm đó đến nay, ngày nào con gái cũng hỏi mẹ đâu mà tôi không dám trở về”.

Chị H. chia sẻ, từ hôm xảy ra vụ việc chị bị vợ chồng chủ quán nướng Hiền Thiện đe dọa, bắt quỳ xin lỗi, chị vẫn chưa dám về nhà để gặp con. Bố mẹ đẻ, người thân của chị H. từ Bắc Kạn phải thay phiên nhau xuống Bắc Ninh để xem xét tình hình và ở bên cạnh chị H.

“Vợ chồng tôi cố gắng làm lụng để con được học hành trên này, được ở gần bố mẹ, nhưng bây giờ tôi phải gửi con về quê với ông bà, cho cháu học ở quê vì để ở đây tôi sợ bị họ trả thù”, chị H. nói trong nước mắt.

Chị H. vẫn chưa hết hoảng loạn khi nhớ lại vụ việc bị chủ quán nướng đánh đập, bắt quỳ xin lỗi.

Vừa nói, chị H. vừa khóc, người bạn đi cùng phải nắm chặt tay an ủi, động viên. Có lẽ ngay cả trong mơ, chị H. cũng không ngờ mọi việc đi quá xa, khiến cả 10 ngày nay bản thân rơi vào tình trạng kiệt quệ tinh thần, chưa hôm nào chị được ngủ tròn giấc.

"Cách đây 2 hôm, bà Hiền và em gái ông Thiện có tìm đến nhà tôi để xin lỗi, họ nhận lỗi đã sai, mong được tha lỗi. Tuy nhiên, họ chỉ nhận đăng clip bắt tôi quỳ gối lên mạng xã hội chứ không hề nhận đã đánh đập tôi”.

Chị H. khẳng định, buổi tối hôm xảy ra sự việc bà Hiền có chửi mắng chị rất nhiều và có đánh chị, vì vậy chị H. mong muốn cơ quan công an trích xuất camera tại quán để làm rõ trách nhiệm của bà Hiền.

Cũng theo như chị H. tâm sự, từ hôm xảy ra vụ việc, ngoài gặp công an để cung cấp lời khai, đến nay chưa có cơ quan, đoàn thể nào động viên, đứng ra bảo vệ chị. Cũng chính vì điều này khiến chị luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng vì sợ bị chủ quán trả thù.

Chia sẻ với PV, chị H. cho biết chị làm công việc buôn bán tôm ở chợ. Tối 18/8, khi chị vừa bán hàng xong thì gặp người bạn thân ở quê xuống Bắc Ninh xin việc làm nên 2 người rủ nhau đi ăn đồ nướng.

"Tôi từng ăn ở quán Hiền Thiện 1, 2 lần vào dịp sinh nhật nên tiếp tục đến đây ăn. Khi ăn khoảng 3 miếng lòng thì tôi nhìn thấy một con gì đó màu trắng, vẫn còn động đậy. Tôi gọi nhân viên ra phản ánh thì nhân viên trả lời “lúc em thái thì chưa thấy”, sau đó tôi yêu cầu gặp quản lý hoặc chủ quán.

Một lúc sau nhân viên quay lại nói “chị có ăn thì em đổi cho chị đĩa khác, không ăn thì thôi”. Nhưng do cảm giác ghê sợ, tôi không thể ăn được tiếp nên thanh toán hết số tiền 545.000 đồng rồi đứng dậy đi về. Ra đến cửa nhà hàng, tôi cảm giác ghê cổ và nôn tại đó.

Do thái độ bình thản, không có nổi một lời xin lỗi từ phía nhà hàng nên tôi đăng bài viết để mọi người biết. Trong thâm tâm tôi không hề có ý định hại quán mà chỉ muốn mọi người biết quán đó như thế, mình ăn bị như thế”, chị H. giãi bày.

Ngay sau khi đăng tải bài viết về món lòng nướng có sán, chị H. nhận được cuộc gọi từ số máy lạ đe dọa “mày có biết anh Thiện là ai không, mày muốn chết hay muốn sống?”. Lúc này, chị H. liền giải thích và lập tức xóa đoạn chia sẻ trên Facebook.

Tuy nhiên, những rắc rối vẫn đeo bám chị H. Hôm sau, khi chị H. đang ở bệnh viện thăm người thân thì một phụ nữ gọi điện đòi gặp chị ngay lập tức để mua tôm số lượng lớn. Cũng thời điểm này, một người ở xóm trọ báo chị đừng về nhà vì có rất nhiều người tìm dọa cắt gân chân khiến chị H. sợ hãi phải đi cửa sau của bệnh viện bỏ trốn.

Một lúc sau có tin nhắn gửi đến máy chị H. với nội dung: “Mày biết bố mày là ai không, tao là chủ quán nhắng nướng, mày sẽ biết tao là ai…”, và sau đó liên tiếp các cuộc điện thoại gọi đến nhưng chị H. không dám nghe.

Chị H. lên cơn co giật, được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau khi bị chủ quán nướng đánh đập, bắt quỳ.

Chị H. tâm sự với bạn và được người bạn động viên tới quán tìm gặp vợ chồng Hiền - Thiện để giải thích, H. nhờ thêm 3 người bạn đi cùng tới quán.

Khi chị H. vừa tới quán, có khoảng 15-20 người xăm trổ, mặc áo đen chờ sẵn khiến chị H. vừa nhìn đã hoảng loạn. Chị H. vừa bước đến thì ăn trọn một cái tát trời giáng khiến chị còn không kịp định hình ai là người tát mình. Sau đó, vợ chồng chủ quán liên tục chửi mắng, nhục mạ, bắt chị H. quỳ xuống, đe dọa sẽ giết chị.

Thậm chí, những người ở quán nướng Hiền Thiện còn chuẩn bị sẵn vỏ sầu riêng, bà Hiền nói sẽ dùng để tát vào mặt chị H. Tuy nhiên, người bạn đi cùng chị H. van xin nên được chủ quán Hiền Thiện tha.

Tại đây, Thiện bắt chị H. quỳ và đưa sẵn một tờ giấy, bắt chị H. ký vào rồi đăng đính chính.

Mặc dù có 3 người bạn đi cùng nhưng do ở quán rất đông, trước thái độ hung hãn của những người ở đó, nhóm bạn đi cùng chỉ dám đứng nhìn cầu xin chứ không dám làm gì.

Tờ giấy được chủ quán nướng Hiền Thiện viết sẵn bắt chị H. phải ký.

Khi em gái của ông Thiện can ngăn “thôi nó biết lỗi rồi, cho nó về nghỉ đi” thì ông Thiện nói “mày muốn về thì ngửa mặt lên tao tát 2 phát” và bảo rằng “nếu ngày mai quán không có khách thì tao giết cả nhà mày”.

Khi chị H. ngửa mặt lên Thiện lấy dép vả thẳng mặt chị H. 2 cái khiến chị ngã gục xuống nền nhà, lên cơn co giật, cắn vào lưỡi, bạn chị H. phải banh mồm đút ngón tay vào, chị H. cắn chảy máu tay bạn, sau đó người bạn này nhét chiếc đũa vào và đưa chị H. tới bệnh viện.

Chứng kiến cảnh đó, Thiện lạnh lùng nói “vứt nó ra ngoài cửa”.

"Khi tới bệnh viện bác sĩ yêu cầu nằm lại bệnh viện để theo dõi nhưng tôi đang hoảng sợ nên xin về và đi taxi ra Hà Nội với bạn luôn, không dám về nhà", chị H. kể lại.

Bạn bè lo lắng không cho chị H. dùng điện thoại, cho đến khi công an liên lạc, những người bạn này mới động viên chị H. về Bắc Ninh để làm việc.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, chủ quán nướng Hiền Thiện) về tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, nhân viên quán nướng Hiền Thiện) để điều tra về tội “Làm nhục người khác”.

