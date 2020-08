Cô gái bị bắn chết ở Thái Nguyên: Nghi phạm khai do mâu thuẫn từ một món nợ

Sáng 27/8, trả lời PV VTC News, Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, lúc 23h đêm qua, công an đã bắt giữ được nghi phạm nổ súng khiến 2 người thương vong khi hắn đang lẩn trốn ở Bắc Giang.

Tại cơ quan công an, Nông Văn Tú (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc vay nợ giữa nạn nhân và hung thủ.

Trước đó chị Trần Thị Trang (33 tuổi, trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) có vay nợ của Nông Văn Tú. Trong đó, chị Trang có bốc 2 bát họ với số tiền là 20 triệu đồng (Tú đã cắt lãi luôn 2 triệu đồng khi cho vay). Chị Trang đã trả nợ cho Tú 7 triệu đồng.

Tuy nhiên do chị Trang không có tiền trả tiếp cho Tú đã dẫn đến việc 2 bên cãi nhau. Nông Văn Tú đã đánh, đá chị Trang khiến nạn nhân gãy tay. Khi cơ quan công an tiếp nhận, lập hồ sơ và giải quyết sự việc theo hành vi Cố ý gây thương tích thì Tú đã bỏ trốn.

Nghi phạm Nông Văn Tú

"Ban đầu nạn nhân chỉ vay của đối tượng Tú 20 triệu đồng, sau đó phát sinh thêm số tiền lãi nên đã dẫn đến sự việc đánh nhau. Qua ước tính số tiền lãi và gốc tại thời điểm trước khi chị Trang bị đánh gãy tay vào khoảng 30 triệu đồng. Khi bỏ trốn, Tú đã bán hết nhà cửa của mình. Đây là thông tin chúng tôi mới nhận được một phía. Do chị Trang đã chết còn anh Tùng đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nên vẫn chưa thể lấy lời khai", Đại tá Hải cho hay.

Cũng theo Trưởng Công an TP Thái Nguyên, anh Nguyễn Tiến Tùng (32 tuổi, trú tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) và chị Trang mới chỉ ly thân chứ chưa ly hôn. Chị Trang làm công nhân vệ sinh môi trường, còn anh Tùng làm ở Phòng Đô thị của TP Thái Nguyên.

"Do đây là vụ án giết người nên hồ sơ đã được đơn vị chuyển lên Công an tỉnh Thái Nguyên", lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho hay.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 2 người thương vong.

Trước đó, khoảng 20h05 ngày 26/8, anh Nguyễn Tiến Tùng lái xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen, chở theo chị Trần Thị Trang.

Khi đi đến đoạn đường thuộc phố Nguyễn Trung Trực, gần khách sạn Monaco thuộc tổ 7, phường Túc Duyên, hai người bị Nông Văn Tú đi xe máy nhãn hiệu Honda SH tối màu (không rõ biển kiểm soát) sử dụng súng bắn khoảng 3, 4 phát trúng vào anh Tùng và chị Trang rồi bỏ chạy.

Chị Trang, anh Tùng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị Trang không qua khỏi.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.