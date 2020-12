Cô gái 9x lập học viện đào tạo live streamer chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam

Livestream đang trở thành công cụ đắc lực cho việc bán hàng, kinh doanh trong thời đại công nghệ ngày nay. Livestream nở rộ trong những năm gần đây khiến cho nhiều chàng trai, cô gái trở thành gương mặt hot trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, từ trước đến nay, chưa có trường lớp nào đào tạo các kỹ năng về livestream bài bản. Nếu như không có cách ứng xử, nói chuyện, phong thái hợp lý, những gương mặt livestream có thể không thu hút được khách hàng cũng như bị dân mạng "ném đá".

Với mong muốn đào tạo ra hàng trăm ngàn người bán hàng online thế hệ mới trên các nền tảng mạng xã hội và TMĐT, học viện Livetream Next On thực sự là “chìa khóa để thành công” cho các nhà bán hàng. Tại học viện, chương trình cũng như các giảng viên giảng dạy đều được lựa chọn kỹ càng.

Lễ ra mắt Học viện Next On.

Đội ngũ giảng viên được tuyển chọn khắt khe, qua nhiều khâu mới được chính thức đứng lớp. Tất cả được giám sát bởi ban cố vấn Học viện và cố vấn từ Trung Quốc.

Đến với Học viện Next On, các học viên sẽ được học tất cả những kiến thức để trở thành Streamer chuyên nghiệp, được định hướng chọn sản phẩm, style ăn mặc, cách nói chuyện, trình diễn trước ống kính, cách lập kịch bản Livestream chi tiết đến từng phút, cách dùng các nền tảng công nghệ để quản trị từ nguồn hàng, nhân sự, dòng tiền.

Sự ra đời của học viện Livetream Next On mở ra một cơ hội vàng cho tất cả mọi người từ mẹ bỉm sữa, đến các hot girl, người mẫu, hoa hậu… Tất cả đều có thể làm chủ cuộc chơi và có được doanh thu lớn nhờ những kỹ năng có được. Đây cũng chính là những tâm huyết, những giá trị nhân văn cao đẹp mà CEO Nguyễn Huệ Chi muốn hướng tới, vì một cộng đồng kinh doanh hưng thịnh.

Được biết, Next On áp dụng giáo trình được mua tại Học viện của Tencent và Taobao, một trong những đơn vị hàng đầu thế giới về TMĐT. Tuy nhiên, giáo trình có sự chắt lọc, nghiên cứu và thay đổi để phù hợp với văn hóa, thị trường và con người Việt Nam, tăng hiệu quả kinh doanh. Bộ giáo trình sẽ bao gồm các phần chính:

1. Tổng quan , khái quát về Livestream

2. Cách lên kịch bản cho 1 buổi Livestream.

3. Thiết kế nội thất phòng Livestream

4. Kỹ năng thuyết trình trước ống kính.

5. Kỹ năng quảng bá trước và sau Livestream

6. Tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng sau khi bán hàng qua Livestream

7. Cách xây dựng các kênh Livestream

8. Cách lựa chọn sản phẩm và nhập hàng

Cô gái sáng lập Học viện Next On - đào tạo livestream là ai?

Người đồng sáng lập, giám đốc Học viện đào tạo Livestream Next On là Nguyễn Huệ Chi. Việc livestream bán hàng nở rộ, hứa hẹn có thể hút khách hàng và thành cách làm giàu mới. Nhưng việc các live streamer thiếu kỹ năng, kỹ thuật là vấn đề khiến họ chưa thu hút hết được các khách hàng tiềm năng. Đó là lí do, CEO Nguyễn Huệ Chi quyết định thành lập Học viện đào tạo Livestream Next On.

Nguyễn Huệ Chi.

Năm 2020, với tác động của dịch COVID-19, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, từ trong khó khăn, bản thân mỗi doanh nghiệp sẽ cần đến sự cố gắng và nỗ lực nhiều hơn.

“Dịch bệnh, giãn cách xã hội khiến hình thức bán hàng online lên ngôi. Bạn bè của tôi ở Trung Quốc vẫn có doanh thu cá nhân từ 3 - 5 triệu đô. Đó là một con số đáng kinh ngạc bởi vì nó thực sự là niềm mơ ước ngay cả với doanh nghiệp tương đối lớn ở Việt Nam. Ngay lập tức tôi tìm hiểu bí quyết và biết được rằng, điều khiến họ đạt được doanh số khủng đó là nhờ áp dụng hình thức bán hàng livetream” - CEO Nguyễn Huệ Chi chia sẻ.

Theo Huệ Chi, tại Việt Nam, việc bán hàng qua livestream chỉ mới bùng nổ từ đầu năm 2019. Tuy nhiên, trong khi xảy ra dịch COVID-19, việc mua hàng qua mạng tăng cao cũng giúp livestream khẳng định được vị trí của mình trong giới thiệu, quảng bá sản phẩm và thu hút khách hàng. Trên thế giới, đơn cử như tại 2 quốc gia Hàn Quốc và Trung Quốc, những thị trường TMĐT lâu đời, hình thức bán hàng livestream đã bùng nổ, mang lại những nguồn thu khổng lồ cho các nhà bán hàng.

Huệ Chi đam mê với kinh doanh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Với tuổi đời còn rất trẻ, cô gái có niềm đam mê với kinh doanh. Từ khi còn là sinh viên năm 2, Huệ Chi đã bước chân vào con đường kinh doanh với khởi nghiệp kinh doanh nội y. Chị em rất quan tâm đến nội y nhưng không thể tìm được địa chỉ uy tín, hoặc muốn đặt may nội y theo số đo cơ thể mình. Chính những điều đó thôi thúc cô phát triển thương hiệu nội y Charmed Sleepwears & Lingeries.

Charmed Sleepwears & Lingeries được xem là một trong những thương hiệu đầu tiên về hàng nội y thiết kế lúc bấy giờ. Sau 6 năm, hiện tại, công ty đã nâng tầm, cung cấp một hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm làm đẹp, hỗ trợ sức khỏe cho phụ nữ.