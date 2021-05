Cô em chồng siêu bá đạo, siêu cute trong 'F5 bá đạo'

(VTC News) -

Những màn chơi khăm của Thúy Kiều liên tiếp khiến anh chị Bá Đạo - Hoài Phương nhiều phen khốn đốn, lao đao. Một chị dâu nổi tiếng với biệt danh “sư tử hà đông”, một cô em chồng “cute hạt me” nhưng nhiều màn chơi khăm “bá đạo” : điều gì sẽ xảy ra khi họ ở chung một nhà?

Thúy Kiều - Bà cô em chồng nhiều “quái chiêu”

Xưa các cụ có câu “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” quả đúng không sai. Bởi có nhiều cô em chồng quái chiêu khiến ngay cả những “nàng dâu 4.0” cũng bao phen lắc đầu ngao ngán. Trong seri phim “F5 Bá Đạo” cô em chồng Thúy Kiều (diễn viên Vân “Sặt”) ngay từ ngày đầu lên Hà Nội ở nhà anh chị đã tạo ra nhiều tình huống “cười ra nước mắt”. Những lần gây họa dù vô tình hay cố ý của Thúy Kiều đều khiến chị dâu Hoài Phương (diễn viên Thanh Hương) và Bá Đạo (diễn viên Anh Đức) không ít lần lần gánh họa vô đơn chí.

Thúy Kiều “quái chiêu” lên ở nhờ nhà anh chị, “hứa hẹn” nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Trong tập đầu “Bà cô em chồng”, Thúy Kiều từ quê mới lên thành phố để học đại học, đã ở nhờ anh anh chị Bá Đạo-Hoài Phương. Ngay từ những ngày đầu sống chung với anh chị, Thúy Kiều đã lộ rõ nết ăn không giống ai: khi ăn mồm nhai nhóp nhép, thức ăn thì bới tìm miếng ngon. Với cách chi tiêu dè sẻn, chắt bóp, Hoài Phương cũng không kém cạnh khi ngay hôm sau, cô để cả nhà ăn bữa cơm đạm bạc chỉ canh rau với vài miếng đậu. Vốn tính ham ăn, Thúy Kiều chẳng thể chịu nổi bữa cơm không có thịt, nên hàng đêm cô đều bật điện sáng cả đêm để cắt hình gà rán, tôm chiên ăn cho đỡ cơn thèm thịt.

Thúy Kiều gây họa…

Trong tập phim “Thỏi son của chị dâu”, Thúy Kiều đã vô tình làm gãy thỏi son mới của Hoài Phương. Do quá sợ chị dâu sẽ nổi cơn tam bành, Thúy Kiều đã lựa chọn pha xử lý không thể “cồng kềnh” hơn. Cô đã hơ lửa cho son chảy ra, sau đó để son vào tủ lạnh với suy nghĩ son sẽ đông lại, lành lặn như ban đầu.

Kiều tái xanh mặt khi lỡ làm gãy thỏi son của chị dâu.

Trong tập phim “Im lặng là vàng”, Thúy Kiều đã gây nên tội lớn khi “chạm trán” đúng sếp tổng của anh trai Bá Đạo. Lường trước được tính cách đanh đá, khó bảo của cô em gái, Bá Đạo đã dặn dò kỹ Thúy Kiều nết ăn uống, cách nói năng trước khi sếp đến nhà. Nhưng mọi lý thuyết đều tan biến khi áp dụng vào thực hành. Thúy Kiều chẳng những say rượu bí tỉ mà còn kể hết những lời anh trai nói xấu sếp khi ở nhà, mắng cả sếp tổng của anh trai.

Thúy Kiều say rượu “đụng độ” sếp tổng của anh trai Bá Đạo.

Vào “Ngày săn sale đáng nhớ”, Thúy Kiều do đã có đam mê mua sắm từ trước, cô còn xúi thêm anh trai Bá Đạo đi mua hàng sale đến chật nhà. Cả hai anh em khuân vác đồ đạc lỉnh kỉnh, có nhiều thứ “không biết đến bao giờ mới dùng” nhưng cứ mua vì được giá rẻ hơn giá gốc đôi khi chỉ vài nghìn. Chiến dịch săn sale này bay đến cả nửa tháng lương của anh trai Bá Đạo.

Không chỉ “gây họa” đối với anh chị trong gia đình, Thúy Kiều còn “Bất phân thắng bại” với bạn thân của cả hai anh chị. Bất ngờ đụng độ “Bạn của chị dâu”, Thúy Kiều lại trở về với tính cách đanh đá khi gặp Huyền “lươn”- Bạn thân của Hoài Phương. Thúy Kiều do bằng mặt mà không bằng lòng với người bạn của chị dâu, nên đã cho thuốc xổ vào ly café của Huyền. Chưa dừng lại những trò chơi khăm đó, một ngày nọ Tuấn “chém” đến ở nhờ nhà Bá Đạo trong tập phim “Có đi thì phải có lại”, Thúy Kiều cũng không chịu ngồi yên khi phải nấu ăn cho khách đến chơi nhà. Cô đã cho kem đánh răng vào bánh để lừa Tuấn “chém” ham ăn. Tối đến, Thúy Kiều lập kế hoạch tô móng tay cho Tuấn “chém” để chơi khăm người ăn mất đồ ăn vặt của mình…

Vợ chồng Bá Đạo, Hoài Phương “họa vô đơn chí” từ cô em Thúy Kiều

Chẳng đợi hậu quả đâu xa, từ sự tinh quái, nghịch ngợm của Thúy Kiều đã biết bao lần khiến vợ chồng Bá Đạo-Hoài Phương “họa vô đơn chí”. Với việc làm gãy thỏi son của chị dâu, Thúy Kiều có thể lựa chọn cách xử lý hết sức bình thường là đối diện và xin lỗi, nhưng cách xử lý quá “cồng kềnh” khiến chị dâu cũng phải ngao ngán thở dài. Son thì chảy vương vãi khắp nhà, khắp tủ lạnh, cuối cùng Hoài Phương phải dùng quyền uy của mình bắt Thúy Kiều lau dọn cho sạch sẽ, chẳng quên buông một câu trước khi đi “Đúng là em gái lão Đạo”.

Sau lần Thúy Kiều say rượu và đắc tội với sếp tổng của anh trai, Bá Đạo là người chịu trận khi sếp ra quyết định cho anh nghỉ việc ngay ngày hôm sau. Vì cô em khó bảo mà Bá Đạo vừa mất cơ hội thăng tiến lên Trưởng phòng, nguy cơ lại bị mất việc. Lại kể đến việc Thúy Kiều “quân sư” cho anh trai vào ngày săn sale, cuối cùng bị chị dâu tức tốc bắt đi bán lại hết đống đồ lỉnh kỉnh mới cho vào nhà. Hai anh em vừa phải ngồi ven đường rao bán đồ vừa vị bác bảo vệ phạt, dọa bắt lên phường.

Kiều xúi dại anh trai mua đồ sale, bị chị dâu bắt đi bán hết mới cho về nhà.

Những trò đùa tai quái của Thúy Kiều đôi khi nhằm vào người ngoài nhưng cuối cùng người hứng “hậu quả” lại là anh chị Hoài Phương, Bá Đạo. Khi Kiều đang chắc mẩm bà chị Huyền “lươn” sẽ uống phải cốc cafe có thuốc xổ nhưng ai dè chị Phương lại là người uống nhầm. Bánh kẹp kem đánh răng tưởng đâu Tuấn “chém” được một bài học nhớ đời thì anh Đạo từ ngoài về lại là người được “thưởng thức”. Chưa dừng lại ở đó, anh Đạo cũng được Thúy Kiều “làm nail” trong đêm tối khi cô em gái tưởng người nằm đó là Tuấn “chém”…

Hoài Phương uống nhầm thuốc xổ mà Thúy Kiều lừa Huyền “lươn” uống.

Bá Đạo bị Kiều “làm nail” khi bị nhầm là Tuấn “chém”.

Và còn rất nhiều những chiêu trò có một không hai do Thúy Kiều khởi xướng gây ra biết bao tai hại, còn người “chịu trận” không đâu khác lại chính là vợ chồng Bá Đạo. Những tình huống khiến “kẻ khóc người cười” luôn diễn biến đan xen với nhiều pha bẻ lái bất ngờ, khiến khán giả từ thắc mắc, tò mò đến những trận cười ngả nghiêng do sự dẫn dắt hài hước nhưng cũng đầy khéo léo của đạo diễn Vĩnh An.

Diễn viên Vân “Sặt” “như hai mà một” với vai diễn Thúy Kiều

Vai diễn Thúy Kiều trong seri “F5 bá đạo” được đạo diễn Vĩnh Anh cân nhắc lựa chọn, ưu ái dành cho diễn Trần Vân - được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh Vân “Sặt”. Với lối diễn xuất đầy tự nhiên và cũng không kém phần cá tính của Trần Vân, nhân vật Thúy Kiều vẫn giữ được sự hồn nhiên, ngây thơ trong sáng của cô sinh viên năm nhất, nhưng cũng thể hiện rõ tính cách đanh đá, nghịch ngợm khi gây đủ trò rắc rối cho vợ chồng Bá Đạo- Hoài Phương. Dù bước chân vào con đường diễn xuất không lâu nhưng Trần Vân đã được đông đảo khán giả truyền hình biết đến với nhiều tạo hình nổi bật khác nhau, đặc biệt gây dấu ấn với vai diễn Thúy Kiều trong “F5 bá đạo”.

Diễn viên Trần Vân có vẻ đẹp ngọt ngào và cũng không kém phần cá tính.

Chính bản thân Trần Vân cũng tự nhận định rằng tính cách của nhân vật Thúy Kiều trong “F5 bá đạo” là một cô gái luôn vui vẻ, tỏa ra nhiều năng lượng cũng chính là một phần tính cách của Trần Vân ngoài đời. Tuy nhiên, bên cạnh nét tính cách đáng yêu đó thì nhân vật Thúy Kiều cũng gây ra rất nhiều tình huống dở khóc dở cười. Trần Vân hy vọng rằng những tình huống hài đầy láu cá mà Thúy Kiều khởi xướng hy vọng mang lại cho khán giả nhiều phút giây giải trí thư giãn trong khung giờ gia đình 4.0.

