Có dưới 500 triệu đồng, nên mua ô tô gì vừa rẻ lại bền đẹp?

(VTC News) -

Cuộc đua giảm giá bán giữa các nhà sản xuất, phân phối ô tô cùng sự xuất hiện của những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ…giúp phân khúc ô tô giá rẻ tại Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn.

Nếu muốn mua ô tô tầm giá 300 - 500 triệu đồng, bạn có thể tham khảo những dòng xe dưới đây.

Hyundai i10: Từ 360 triệu đồng

Đây là một trong những mẫu xe giá rẻ hàng đầu hiện nay. Hyundai i10 được đánh giá cao về thiết kế hiện đại, trẻ trung, là một trong những cái tên luôn nằm trong Top mẫu xe bán chạy ở Việt Nam.

Kích thước dài x rộng x cao của xe là 3.765 x 1.660 x 1.505 mm (Hatchback) và kích thước 3.995 x 1.660 x 1.505 mm (Sedan). Đi cùng mẫu xe này là khối động cơ 1.25L cho tất cả các phiên bản, sinh công suất 86 mã lực và 120 Nm.

Ưu điểm: Xe có nhiều phiên bản để lựa chọn, chi phí bảo trì bảo dưỡng khá rẻ, có nhiều đại lý phân phối xe trên toàn quốc.

Khuyết điểm: Động cơ tiêu hao mức nhiên liệu cao.

VinFast Fadil: Từ 382 triệu đồng

VinFast Fadil có kích thước nhỏ gọn, tham gia vào phân khúc xe ô tô giá rẻ hạng A với các thông số: 3.676 x 1.632 x 1.495 mm, động cơ 1.4L công suất 98 mã lực đi kèm hộp số vô cấp CVT tiết kiệm nhiên liệu.

Ưu điểm: Xe có nhiều công nghệ an toàn bậc nhất phân khúc, động cơ mạnh, được sản xuất tại Việt Nam.

Khuyết điểm: Thương hiệu mới thành lập, cần nhiều thời gian để kiểm chứng và xây dựng độ tin cậy.

KIA Morning: Từ 304 triệu đồng

Mẫu xe đến từ Hàn Quốc này luôn là chiếc ô tô nằm trong Top có giá rẻ nhất.

Tại Việt Nam, KIA được THACO phân phối với 4 phiên bản đều là một trong các loại xe ô tô 5 chỗ giá rẻ, nhỏ gọn, chuyên dùng trong phố và gia đình. Khác với Hyundai i10, KIA Morning không được sử dụng phổ biến trong kinh doanh.

Xe có kích thước vừa đủ: 3595 x 1595 x 1490 mm đi kèm động cơ 1.25L, công suất 86 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 120 Nm.

Ưu điểm: Thương hiệu uy tín, tin cậy, thiếu kế năng động, phù hợp di chuyển trong khu đô thị, nhiều tiện ích cao cấp.

Khuyết điểm: Chỉ có bản Hatchback 5 cửa.

Mitsubishi Attrage: Từ 355 triệu đồng

Mitsubishi Attrage là mẫu ô tô giá rẻ đẹp đã thành công với sự lột xác trong thế hệ mới. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan với giá cực kỳ cạnh tranh.

Mitsubishi Attrage là dòng xe thuộc phân khúc Sedan hạng B có mức giá dưới 500 triệu đồng vô cùng được ưa thích hiện nay.

Xe được trang bị 3 phiên bản gồm 2 phiên bản số tự động vô cấp CVT và 1 phiên bản số sàn. Mitsubishi Attrage nhiều lần góp mặt trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

Ưu điểm: Xe Nhật nhập khẩu nguyên chiếc, chi phí vận hành thấp, thiết kế thời trang.

Khuyết điểm: Ít tiện nghi cao cấp.

KIA Soluto: Từ 369 triệu đồng

Năm 2019, lần đầu giới thiệu tại Việt Nam, KIA Soluto đã nhanh chóng bước vào phân khúc ô tô giá rẻ với option sedan, 5 chỗ ngồi rộng rãi, tiện nghi.

Nếu bạn đang tìm kiếm những chiếc xe ô tô giá rẻ dưới 500 triệu đồng trong phân khúc xe hạng B giá rẻ thì không thể bỏ qua KIA Soluto. Xe có kích thước 4.300 x 1.700 x 1.460, động cơ 1.4L công suất 94 mã lực, có 3 phiên bản số sàn 1 cầu và số tự động.

Ưu điểm: Mẫu sedan hạng B rẻ nhất, thương hiệu tin cậy, có nhiều nơi bảo hành, bảo dưỡng, xe nhiều tiện nghi.

Nhược điểm: Kiểu dáng xe không bắt mắt so với các mẫu xe khác cùng phân khúc.

KIA Soluto là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 500 triệu đồng. (Ảnh minh họa).

Toyota Wigo: Từ 352 triệu đồng

Với Wigo, Toyota cho thấy họ có tiềm năng sản xuất những mẫu xe hatchback cỡ nhỏ cho khách hàng eo hẹp về ngân sách. Wigo hiện có hai biến thể 4AT, 5MT và 7 tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá xe Toyota Wigo tương đối tốt, thấp nhất từ 352 triệu cho bản Wigo 1.2 G MT, cao nhất là 384 triệu cho phiên bản Wigo 1.2 G AT.

Hyundai Accent: Từ 426 triệu đồng

Hyundai Accent là dòng xe vô cùng ăn khách trong phân khúc xe Sedan hạng B, cạnh tranh với hàng loạt đối thủ mạnh khác như Mitsubishi Attrage, Mazda 2... Hiện dòng xe này có 4 phiên bản, trong đó phiên bản MT và MT tiêu chuẩn có mức giá từ 426 đến 472 triệu, trong khi 2 phiên bản AT và AT đặc biệt thì có mức giá trên 500 triệu đồng.

Hyundai Accent được trang bị khối động cơ 1.4L, sử dụng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Nhờ đó giúp xe có thể đạt được công suất 100 mã lực, với momen xoắn cực đại đạt 132Nm. Xe có 5 chỗ ngồi rộng rãi và tiện nghi, cùng với đó là những trang bị tiện nghi, nội thất hiện đại và cuốn hút.

Mazda 2: Từ 479 triệu đồng

Nếu xét đến mẫu xe nào dưới 500 triệu đồng nhưng có thiết kế đẹp mắt thì không thể không nhắc đến Mazda 2. Mazda 2 có diện mạo hiện đại, sang trọng. Nội thất trong xe được đánh giá là cao cấp nhất trong phân khúc xe hạng B. Động cơ 1.5L vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Tất cả những điều đó khiến cho Mazda 2 là lựa chọn khó có thể bỏ qua.

Thế nào là ô tô giá rẻ đáng mua?

Ngoài tiêu chí về giá cả, một chiếc xe hơi đáng mua cần đáp ứng cả những tiêu chí dưới đây, để quá trình vận hành xe được an toàn và đảm bảo nhất:

Động cơ êm ái, ổn định: Dù không thể đáp ứng yếu tố vận hành mạnh mẽ, nhưng động cơ của xe cần phải đáp ứng tiêu chuẩn về độ ổn định và êm ái khi vận hành.

Trang bị an toàn tốt: Để cạnh tranh về giá cả, nhiều hãng xe hiện nay cắt giảm những trang bị an toàn tối thiểu. Vì thế, bạn nên tìm hiểu kỹ và ưu tiên những dòng xe có đầy đủ những trang bị an toàn cơ bản.

Nội thất rộng rãi: Để đảm bảo quá trình vận hành được thoải mái, nên chọn mua những dòng xe có khoang nội thất rộng rãi ở cả những hàng ghế sau, tránh bị áp lực khi di chuyển đường dài.