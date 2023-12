Có được tụ tập xem cảnh sát 141 kiểm tra nồng độ cồn?

(VTC News) -

141 được hiểu là lực lượng cảnh sát liên ngành, được bố trí theo hai cấp là cấp Thành phố và cấp quận, huyện, được tạo nên bởi 03 thành phần: Cảnh sát giao thông; Cảnh sát cơ động; Cảnh sát hình sự. Mục đích chính của lực lượng 141 là thiết lập trật tự an toàn giao thông, đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh xã hội.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người dân được quyền quay phim, chụp ảnh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của họ, phải thực hiện bên ngoài khu vực cho phép và phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: Ngô Nhung - Khổng Chí)

Tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an, việc giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp phải đáp ứng các điều kiện sau:

"a) Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ khi đang thực thi nhiệm vụ;

b) Ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông);

c) Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong đó "khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" quy định tại điểm b, được hiểu là nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự.

Việc cho phép người dân quay phim, chụp ảnh cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ sẽ góp phần đảm bảo việc thực thi pháp luật, ngăn chặn hành vi tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông. Song để đảm bảo việc này được đúng quy định của pháp luật, người dân cần lưu ý:

- Quay phim, chụp ảnh phải khách quan, trung thực, không được cắt ghép chỉnh sửa. Trường hợp cắt ghép nhằm đưa thông tin phiến diện, tuyên truyền, phát tán trên mạng xã hội, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cảnh sát giao thông, lợi dụng vào đó kích động, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia chống phá chính quyền là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm mà người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Quay phim, chụp ảnh phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát giao thông; chỉ thực hiện trong khu vực cho phép, không được quay phim, chụp ảnh trong khu vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc các nơi có biển cấm hoặc quy định hạn chế quay phim, chụp hình...