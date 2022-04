Cổ động viên Liverpool ủng hộ Ronaldo sau nỗi đau mất con

(VTC News) -

Người hâm mộ Liverpool đã có hành động đẹp hướng tới Cristiano Ronaldo trong cuộc so tài với Man Utd rạng sáng nay 20/4. Phút thứ 7 của trận đấu, cổ động viên chủ nhà đã đồng thanh hát ca khúc "You'll never walk alone" (Bạn sẽ không phải bước đi một mình) để động viên Ronaldo, sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha hứng chịu mất mát gia đình.

Rạng sáng 19/4, Ronaldo cho biết bé trai trong cặp song sinh của anh và Georgina Rodriguez đã qua đời. Bé gái được cứu sống nhờ nỗ lực của các bác sĩ. Chân sút 37 tuổi được Man Utd cho nghỉ ngơi ở trận gặp Liverpool để dành thời gian ở bên gia đình.

CĐV Liverpool động viên Ronaldo.

"Tôi rất buồn khi phải thông báo rằng con trai của chúng tôi qua đời. Đây là nỗi đau lớn nhất đối với những người làm bố mẹ. Chỉ có sự chào đời của bé gái mới giúp chúng tôi có thêm sức mạnh để vượt qua thời khắc khó khăn này, cùng một chút hy vọng và niềm hạnh phúc.

Tôi muốn cảm ơn sự hỗ trợ từ tất cả bác sĩ, y tá và các chuyên gia, những người hỗ trợ gia đình tôi hết lòng. Chúng tôi đang rất đau buồn và mong muốn có được sự riêng tư trong thời gian khó khăn này. Con trai của bố, con mãi là thiên thần của bố mẹ. Bố mẹ sẽ luôn yêu thương con", Ronaldo ngậm ngùi chia sẻ trên trang cá nhân.

Thông báo của Ronaldo khiến người hâm mộ và các đồng nghiệp bàng hoàng. Real Madrid, đội bóng cũ của Ronaldo, cũng san sẻ nỗi đau với tiền đạo sinh năm 1985. "Real Madrid, Chủ tịch và Hội đồng quản trị đau buồn về mất mát của Ronaldo. Hy vọng gia đình anh ấy sẽ hiểu được sự đồng cảm của chúng tôi", trang chủ Real Madrid gửi thông điệp.

Tính cả bé gái mới chào đời, Ronaldo có 5 con. trong đó 2 con trai gồm Ronaldo Junior (sinh năm 2010), Mateo (sinh năm 2017) và 2 con gái gồm Eva và Alana Martina (cùng sinh năm 2017).

Ronaldo đang là chân sút số 1 của Man Utd mùa này với 21 bàn trên mọi đấu trường. Rạng sáng nay, Man Utd của siêu sao người Bồ Đào Nha đã thua 0-4 trên sân của Liverpool. Sau chuyến hành quân đến Anfield, Quỷ đỏ còn thêm 2 trận đấu đầy khó khăn nữa, lần lượt trước Arsenal (ngày 23/4) và Chelsea (ngày 29/4).