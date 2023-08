Cô đồng 'đúng nhận, sai cãi' Trương Thị Hương có thể nhận mức án nào?

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với cô đồng "đúng nhận, sai cãi" Trương Thị Hương (SN 1986) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trương Thị Hương bị người dân tố cáo nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Trả lời PV VTC News, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), khẳng định "bổ cau để đoán số" là hành vi nhảm nhí, mê tín dị đoan nên Trương Thị Hương bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự là chuyện dễ hiểu.

"Cô đồng này đã đưa ra thông tin gian dối về việc bỏ một số tiền ra để cúng lễ trong một thời hạn nhất định có thể bán được nhà để chiếm đoạt số tiền 180 triệu đồng của nạn nhân. Đây là hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản nên cơ quan điều tra khởi tố người phụ nữ này về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật", ông Cường phân tích.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đọc lệnh bắt giữ Trương Thị Hương. (Ảnh: CAND).

Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp dẫn luật, hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản số tiền từ 50 - 200 triệu đồng thì người thực hiện hành vi sẽ phải đối mặt với hình phạt là phạt tù từ 2 - 7 năm.

Ông Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ ngoài nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền 180 triệu đồng thì còn nạn nhân nào khác bị chiếm đoạt tài sản hay không.

"Việc xác định tổng giá trị tài sản mà Trương Thị Hương đã chiếm đoạt của các nạn nhân trong quá trình thực hiện hoạt động mê tín dị đoan là căn cứ để đánh giá tính chất mức độ hành vi vi phạm pháp luật ,đồng thời xác định hành vi của đối tượng này có chuyển sang khung hình phạt khác nặng hơn hay không", ông Cường nói.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ việc sau khi bị xử phạt hành chính về hành vi hành nghề mê tín dị đoan (ngày 9/2), Trương Thị Hương có tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hay không. Nếu người này tiếp tục vi phạm có thể bị xử lý về tội hành nghề mê tín dị đoan theo quy định tại Điều 320 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp bị kết tội về nhiều tội danh thì hình phạt sẽ là tổng hình phạt của các tội danh theo nguyên tắc tổng hợp hình phạt mà Bộ luật hình sự đã quy định.

"Còn nếu kết quả điều tra chỉ dừng lại ở một người bị hại và số tiền chiếm đoạt chưa đến 200 triệu đồng, thì bị can này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt thấp nhất là 2 năm tù và cao nhất là 7 năm tù", vị luật sư thông tin.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, kết quả xử lý đối với cô đồng "đúng nhận, sai cãi" Trương Thị Hương sẽ là bài học cho nhiều người khi dễ dàng cả tin vào những hoạt động đồng cốt, bói toán, nhảm nhí.

Đồng thời, chế tài xử lý đối với đối tượng gây án sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các đối tượng lợi dụng hoạt động mê tín tôn giáo tín ngưỡng để trục lợi, hành nghề mê tín dị đoan như một phương thức để kiếm sống gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Trước đó, ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" với mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng.

Công an thị xã Kinh Môn phát hiện tài khoản Facebook "Trương Hương" đăng video có nội dung cổ xuý các hủ tục, mê tín, dị đoan lên mạng xã hội. Nội dung các video là những buổi xem bói của cô đồng tên Hương, dưới hình thức xem bằng lá trầu, quả cau. Video này sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng.

Địa điểm xem bói tại điện nhà cô đồng Hương ở Hiến Thành. Người đến xem sẽ đưa cho Hương lá trầu và quả cau. Sau đó cô đồng này bổ quả cau, rồi nhìn vào đó "phán" về tình duyên, tài vận, sức khoẻ, vận hạn của mọi người ở quá khứ, hiện tại và tương lai.

Quá trình rà soát, cơ quan công an xác định, tài khoản Facebook "Trương Hương" là tài khoản Facebook cá nhân của Trương Thị Hương.

Làm việc với cơ quan công an, cô đồng này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết, việc quay phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình Hương làm. Công an thị xã Kinh Môn đã lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương.

Anh Văn