Cô dâu thừa nhận 'bỏ bom' 150 mâm cỗ, trốn ở gần biên giới

Trưa 2/10, lãnh đạo Công an phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy C.T.U (SN 1996, trú tại bản Co Thón, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) để làm rõ việc người này "bom" 150 mâm cỗ của nhà hàng Tâm Phúc (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ).

"Vào khoảng 18h hôm qua, cơ quan công an tìm thấy người này tại khu vực gần biên giới ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên", vị lãnh đạo cho hay.

Theo vị này, sau khi liên lạc với C.T.U không được, lực lượng công an phải chia làm 3 tổ công tác để tìm kiếm mới tìm được người này. Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai của cô gái.

Thông tin thêm về vụ việc, Đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tại cơ quan công an, C.T.U thừa nhận liên quan vụ việc "bùng" 150 mâm cỗ. Cơ quan công an đang làm rõ thêm động cơ, mục đích thực sự của việc làm này.

Ngày 30/9, nhà hàng bày biện 150 mâm cỗ theo thỏa thuận với cô dâu C.T.U nhưng không có ai đến dự.

Theo đơn trình báo của ông Vũ Thế Long (chủ nhà hàng Phúc Tâm), vào tháng 9, ông giao kết hợp đồng bằng miệng với một khách nữ thường xuyên đến nhà hàng ăn uống, yêu cầu nhà hàng làm cỗ cho đám cưới của mình.

Vị khách nữ này đặt 150 mâm cỗ với giá 1.350.000 đồng/mâm, hẹn tổ chức vào trưa 30/9/2020. Tuy nhiên đến thời điểm tổ chức, nhà hàng không thấy có bất cứ khách khứa nào đến dự tiệc, người đặt cỗ được cho là cô dâu cũng tắt điện thoại, không liên lạc được.

Ông Long cho biết, sau khi xảy ra sự việc, nhà hàng đã livestream để nhờ cộng đồng "giải cứu" 150 mâm cỗ với giá rẻ chỉ 500.000 đồng/mâm. Đồng thời, chủ nhà hàng cũng trình báo sự việc với cơ quan công an.

Cũng theo ông Long, trong ngày đặt cỗ, cô dâu vẫn đi thử váy cưới, thuê trang điểm, không có sự khác thường nào.