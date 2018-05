Có Conte, Chelsea còn khao khát HLV khác làm gì?

(VTC News) - Chức vô địch FA Cup cùng Chelsea đã chứng minh Antonio Conte là lựa chọn hợp lý và khả dĩ nhất của đội bóng ở thời điểm này.

1. Phút 90+6', khi Willian chủ động đưa bóng về cột cờ góc để câu giờ, một màn ăn mừng bùng nổ đã được nhen nhóm ngoài đường biên. Trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Chelsea vô địch FA Cup và Antonio Conte lại được dịp trở thành "gã hề" (đúng như lời châm chọc của Jose Mourinho). Conte ăn mừng cuồng nhiệt, giơ nắm đấm kiêu hãnh và gào thét giữa "thánh đường" Wembley.

Màn ăn mừng gợi nhớ về cách Conte trèo lên băng ghế huấn luyện để giải tỏa cảm xúc khi Graziano Pelle ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 của Italia trước Tây Ban Nha. Với những ai yêu mến Conte và Chelsea, cách ăn mừng của chiến lược gia này quen thuộc và thân thương như bữa ăn thường nhật. Conte không còn được ăn mừng nhiều ở mùa giải này, song mỗi lần "hóa điên" bên ngoài đường biên của cựu HLV Juventus đều mang lại cảm xúc đặc biệt.

Bởi nó chứa đựng trong đó khát khao và sự chuyên nghiệp hiếm có trong thế giới bóng đá hiện đại.

Conte giương cao danh hiệu vô địch FA Cup. (Ảnh: Reuters)

2. Sau thất bại 1-3 trước Tottenham ngay trên sân nhà Stamford Bridge, Gianluca Vialli - cựu HLV Chelsea đồng thời là người bạn thân thiết của Conte, khẳng định: Conte đã chán ngấy đội bóng và chỉ đợi ngày được ra đi. Cũng theo Vialli, Conte đã hết động lực và không còn mệt mỏi hay buồn rầu khi Chelsea thất bại.

Khán giả sẽ không bao giờ biết sự thật. Chỉ có điều, nếu Conte buông xuôi, đó cũng là điều bình thường. Với cả núi áp lực mà Conte phải chịu, từ sự kiểm soát chuyển nhượng của ban lãnh đạo, sự đi xuống đồng loạt của các trụ cột và sự quay lưng của truyền thông với nghi vấn sa thải được đặt ra hàng ngày, hàng giờ. Không chỉ Conte mệt, mà người khác cũng thấy mệt thay cho ông.

Conte từng đệ đơn từ chức ở Juventus - nơi ông là huyền thoại sống, được tắm mình trong văn hóa chiến thắng và được cầu thủ tôn vinh như tướng quân của phòng thay đồ. Lí do được Conte đưa ra là ông không được quyết định nhiều vấn đề ở CLB, trong đó có chuyển nhượng. Nên nhớ, vị thế khi đó của Conte rất khác so với thời điểm ông nắm Arezzo, Siena hay Atalanta. Conte ở Juventus cũng được vị nể hơn nhiều so với Conte ở Chelsea. Mà vì sự tự trọng, Conte vẫn lựa chọn ra đi.

Ở Stamford Bridge, vị thế của Conte không hơn gì "người thợ cắt cỏ". Ông là người làm công ăn lương, không có tiếng nói và sẽ bị thay thế ngay lập tức nếu không có được thành tích tốt. 15 năm qua, Chelsea thay tướng 12 lần song vẫn có số danh hiệu khiến Manchester City, Arsenal hay Liverpool phải mơ ước. Ông chủ Roman Abramovich không có lý do ngại ngần với lần thay tướng thứ 13.

Antonio Conte già đi rất nhiều trong quãng thời gian ở Chelsea.

Trên tất cả, ban lãnh đạo Chelsea có niềm tin mãnh liệt: Sau hàng loạt biến cố, áp lực và tranh cãi, Conte sẽ dễ dàng "buông súng" và ra đi.

Khi Arsene Wenger nói lời chia tay Arsenal, đội bóng Bắc London khẳng định giữ bí mật đến cùng quá trình tìm HLV mới cho đội bóng như thể hiện sự tôn trọng với Wenger. Nhưng Conte làm gì có sự tôn trọng đó. Ở thời điểm Chelsea cần tập trung cao độ để chiến đấu vì tấm vé dự Champions League, ban lãnh đạo đội bóng công khai móc nối đàm phán với cả Maurizio Sarri, Luis Enrique, Massimiliano Allegri hay Thomas Tuchel.

Ý đồ của Chelsea rất rõ ràng: Họ chỉ cần cái cớ để "trảm" Conte. Đen đủi cho Chelsea, khi điều đó không đến, ngay cả khi ngày cuối cùng của mùa bóng trôi qua.

Bởi Conte chuyên nghiệp đến tận... lúc chết. Đứng trước tương lai bấp bênh, chiến lược gia người Italia vẫn không thay đổi thói quen cống hiến khi làm việc 16 tiếng/ ngày, động viên tinh thần của các cầu thủ và nghiền ngẫm đối thủ để tìm ra phương án chiến thắng. Cùng với Conte, Chelsea thắng 4/6 trận cuối mùa, thể hiện tinh thần quật khởi và có trận thắng chuẩn mực 1-0 trước Liverpool - đội bóng đã lọt vào chung kết Champions League.

Đêm qua, lại là Conte, với chiến thuật và thế trận vô cùng khoa học, đã "bẻ nanh" Quỷ đỏ của vua chung kết Jose Mourinho. Lần đầu tiên sau 5 năm trở lại Anh, Mourinho mới lại thua chung kết, trước Chelsea của một Conte đang đếm ngược ngày rời Stamford Bridge.

3. Conte không chiến đấu vì tên tuổi. Ông cũng không có nhiều ràng buộc với đội bóng, càng chẳng có chút quyến luyến với nước Anh luôn hoài nghi và tạo cho ông vô số áp lực. Conte và Chelsea chỉ có ràng buộc trên giấy tờ với bản hợp đồng có thể bị xé bỏ bất cứ khi nào. Nhưng ông vẫn chiến đấu. Chiến đấu bằng cả trái tim ấm áp như ánh nắng của vùng biển Địa Trung Hải.

Conte có hàng chục lựa chọn nếu dứt áo rời Chelsea. Đó là những nơi cho ông nguồn tài chính ổn định hơn, được toàn quyền quyết định nhân sự hơn (thay vì chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện cầu thủ và sửa chữa "đống rác" do ban lãnh đạo mang về), hay ít nhất là có được sự tôn trọng nhiều hơn. Conte cũng không có điều gì cần chứng tỏ, bởi chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay ở mùa giải ra mắt đã khắc họa chân thực tài năng của vị chiến lược gia này.

Conte không có điều gì cần chứng tỏ ở Chelsea nữa.

Conte cố gắng, đơn giản vì phận sự của ông phải thế. Conte chiến đấu "vì những cam kết đã có với đội bóng và sẽ thực hiện đến cùng những cam kết ấy". Ông thầy người Italia hiểu rõ: "chuyên nghiệp" không phải từ nói ra để cho vui. Chuyên nghiệp là thứ mà cầu thủ, HLV hay ban lãnh đạo phải dành cả cuộc đời để chứng minh và theo đuổi.

Suốt 2 năm dẫn dắt Chelsea, cụm từ được Conte sử dụng nhiều nhất là "làm việc". Làm việc, làm việc và làm việc. Chỉ làm việc thôi, vì hiệu quả công việc mới là thứ đem lại giá trị cốt lõi cho đội bóng. Không thể phủ nhận Conte mắc một số sai lầm gián tiếp khiến Chelsea gặp khó như tin nhắn xua đuổi Diego Costa hay màn "đấu khẩu" với ban lãnh đạo đội bóng, nhưng xét cho cùng, công của Conte vẫn lớn hơn tội rất nhiều.

Sự chuyên nghiệp của Conte khiến chính các cầu thủ phải tự nhìn lại mình và chiến đấu hết sức. Những Eden Hazard, Olivier Giroud, Antonio Rudiger, N'Golo Kante vẫn chơi trận đấu "liều mạng", dù World Cup đã đến rất gần. Chelsea cũng gặp khó, nhưng Conte không giống Andre Villas-Boas hay Mourinho. Ông không bị cầu thủ lật đổ. Ngược lại, toàn đội Chelsea nhất tề tuân theo chỉ đạo của ông và có được chiến thắng ấn tượng trước Manchester United. Đặt ở hoàn cảnh Conte, bao nhiêu HLV đủ sức làm được như vậy?

Enrique liệu có làm tốt hơn nếu được chọn để thế vai Conte?

Chelsea vẫn đang mải miết tìm "tướng mới" - một người biết... nghe lời và giàu kinh nghiệm để xây dựng lại đế chế ở Stamford Bridge. Bao năm qua, Chelsea đã quen với cảnh đập đi xây mới mà vẫn thành công. Nhưng đổi lại, đội bóng áo xanh luôn bất ổn và lên xuống thất thường, bởi không có nền tảng và triết lý xuyên suốt. Mang Enrique hoặc Carlo Ancelotti về, tình hình có chắc sẽ ổn hơn, HLV mới sẽ chuyên nghiệp và vực dậy Chelsea tốt hơn Conte đã từng?

Ban lãnh đạo Chelsea nên cân nhắc kỹ. Chẳng phải ngẫu nhiên, những tiếng hô "Antonio" xuất hiện không ngừng trên các khán đài ngay cả khi Chelsea thua trận. Cổ động viên hiểu rõ họ không cần phải tìm kiếm mối tình phù hoa với chiến lược gia nào khác khi vẫn còn Conte sừng sững và giàu nhiệt huyết trên băng ghế chỉ đạo.

Hồng Nam