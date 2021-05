Nếu chẳng may máy bị mất điện hoặc vì lý do nào đó mà bạn chưa kịp lưu file Word, hãy vào My computer hoặc This PC (Win 10) tìm file với đuôi ".asd". Mở file này bằng Word. Đây chính là bản nháp mà bạn chưa kịp lưu.