Clip: Trượt ngã khi cầm gậy đánh voi, người đàn ông bị đè chết thảm

(VTC News) - Người đàn ông cầm gậy đánh voi để ra lệnh cho nó nằm xuống nhưng không may trượt ngã, bị con vật khổng lồ ngồi đè lên và thiệt mạng tại chỗ.

Nguồn: Daily Mail

Sự cố thảm khốc xảy ra tại Karappuzha, quận Kottayam, bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Nạn nhân là Arun Panikkar (40 tuổi) - một người chăm sóc động vật.

Clip do camera an ninh ghi lại cho thấy, Panikkar đang tắm rửa cho con voi to lớn. Anh ta cố ra lệnh cho con voi nằm xuống để cọ lưng nhưng con vật không nghe lời.

Panikkar liền cầm gậy đánh con voi nhưng vô tình trượt ngã, đúng lúc con vật ngồi xuống, đè trúng Panikkar.

Một người đàn ông khác xuất hiện, dùng gậy cố gắng ra hiệu cho con voi đứng lên. Sau đó, Panikkar được đưa ra ngoài nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Panikkar đã thiệt mạng tại chỗ.

