Clip: Trúng đạn của Trung uý Công an, nam sinh Đại học GTVT gục chết

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc nam sinh Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội trúng đạn chết trước cửa nhà do dính phải đạn lạc của Trung úy công an.