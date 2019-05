Clip: Ô tô Ford Ecosport nghi mắc rơm, cháy ngùn ngụt trơ khung ở Hà Tĩnh

Nguồn: Hà Tĩnh 24H

Theo Báo Hà Tĩnh, chiếc xe 5 chỗ do chị Lê Thị Tú Anh (xóm Đại Đồng, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) điều khiển đột ngột phát hoả nghi do dính rơm dưới gầm xe từ trước. Khi thấy khói bốc lên trong xe, nữ tài xế kịp thời dừng xe và chạy ra ngoài nên vụ việc may mắn không có thương vong.

