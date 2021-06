Clip nam thanh niên đẩy cục bê tông ra đường làm cô gái ngã chấn thương sọ não

(VTC News) -

Video: Nam thanh niên đẩy cục bê tông ra đường làm cô gái ngã xe chấn thương sọ não

Ngày 3/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo trích xuất camera an ninh để điều tra, truy tìm nam thanh niên tự dưng đẩy cục bê tông ra đường gây tai nạn nặng cho người khác.

Vụ việc xảy ra lúc hơn 3h sáng 31/5 trên quốc lộ 50, đoạn gần Ngã tư Lò heo cũ, thuộc địa phận xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Theo Camera an ninh ghi lại, nam thanh niên trên tự dưng đi vào lề đường đẩy cục bê tông hình tròn lớn ra giữa đường rồi bỏ đi.

Khoảng 25 phút sau, một cô gái chạy xe máy đến, do không tránh kịp nên tông trúng cục bê tông. Nạn nhân ngã trượt dài trên đường, bị chấn thương sọ não, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hành động của nam thanh niên gây ra tai nạn nghiêm trọng. (Ảnh: Cắt từ Clip)

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là chị Nguyễn Thị Hiền Muội (28 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo). Chị Muội đang chạy xe máy từ nhà đến chỗ làm ở huyện Chợ Gạo thì gặp nạn.