Clip: Khoảnh khắc ngoan cố của những kẻ thủ dao, dàn cảnh cướp đồ trên phố Thủ đô

Lực lượng CSHS hóa trang khống chế các đối tượng manh động, khiến nhiều người bất ngờ.

Trong thời gian qua, tại TP Hà Nội đã ghi nhận một số vụ trộm cắp với cùng một kịch bản: Khi nạn nhân (thường là nữ, đi xe máy SH hoặc những loại xe tay ga có chân chống vểnh ra ngoài) dừng chờ đèn giao thông, thì bị một người đàn ông ngoắc bánh trước vào chân chống, về phía bên trái xe. Pha ngoắc bánh như thể va chạm giao thông này khiến nạn nhân ngoảnh sang trái, tập trung vào việc gỡ xe ra.

Cùng lúc đó, một số kẻ khác nhanh chóng áp sát nạn nhân về phía bên phải, thò tay lấy túi xách, balô... treo ở phía trước xe máy một cách nhẹ nhàn. Khi nạn nhân gỡ xong xe máy thì "màn xiếc" cũng kết thúc, và chúng nhanh chóng rút theo hướng khác, trong khi người bị lấy đồ chẳng hề biết.

Nếu nạn nhân phát hiện giữa chừng, sẽ lập tức có một tên thứ ba lao từ phía sau lên để làm mất tập trung, tạo cơ hội cho hai đồng bọn chạy thoát. Trong trường hợp nạn nhân tri hô, chúng sẵn sàng rút dao bầu sắc nhọn mang theo người để đe dọa bất kỳ ai dám truy đuổi...

Nguyễn Quang Thành.

Với kịch bản nói trên, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ dàn cảnh, lấy đồ trên phố, ở các đoạn ngã tư đường Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Nguyễn Chí Thanh...

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP Hà Nội) đã lập chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm nguy hiểm nói trên. Các trinh sát của Đội 5 (Phòng CSHS) đã dành nhiều thời gian bám sát, phân tích hoạt động của những tên lưu manh chuyên nghiệp này, chờ thời điểm phá án thích hợp.

Phạm Văn Thắng là kẻ ngoắc xe vào chân chống của nạn nhân. Thắng cũng là kẻ manh động đã rút dao tấn công lại cảnh sát khi bị vây bắt

Trưa 8/3/2019, sau khi đi nhiều vòng qua các tuyến phố để "săn mồi", nhóm tội phạm trên đã dàn cảnh, lấy trót lọt chiếc túi của một cô gái trẻ tại ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai (quận Ba Đình). Hành vi của nhóm đối tượng đã lọt hoàn toàn vào tầm ngắm của các trinh sát Đội 5, và lần lượt từng tên bị sa lưới ngay sau đó.

Đặc biệt, khi bị bao vây, một tên đã rút dao bầu ra chống trả cảnh sát, khiến một cán bộ bị thương.

Tại cơ quan công an, danh tính của 3 tên này được làm rõ là: Nguyễn Quang Thành (SN 1967, trú tại ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân), Phạm Văn Thắng (SN 1969, trú tại tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) và Bùi Minh Dương (SN 1979, trú tại phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì).

Bùi Minh Dương giữ vai trò cản đường cho đồng bọn tẩu thoát

Trong 3 kẻ trên, Thành là kẻ chủ mưu, lên kế hoạch và cung cấp hung khí cho đồng bọn. Tên này đảm nhiệm vai trò áp sát nạn nhân phía bên phải để thò tay lấy túi xách. Thắng là kẻ gây va chạm giao thông, móc bánh xe vào chân chống của nạn nhân. Còn Dương được phân công vai trò đi phía sau để ngăn cản người truy đuổi.

Cơ quan công an xác định Thành, Thắng và Dương đều là những kẻ có nhiều tiền án, tiền sự, về các tội như: Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Cướp tài sản...

Tại cơ quan công an, cả 3 tỏ ra ngoan cố, khi chúng chỉ thừa nhận đã thực hiện "1-2 vụ dàn cảnh". Song theo các cán bộ điều tra, số lượng vụ án dàn cảnh trót lọt nhiều hơn đáng kể.

Dưới đây là video clip ghi lại khoảnh khắc ngoan cố của những kẻ thủ dao, dàn cảnh lấy đồ trên phố:

Do vậy, hiện cơ quan công an đang kêu gọi các nạn nhân từng bị dàn cảnh, lấy mất tài sản đến trụ sở Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (số 6A phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để cung cấp tài liệu cho cơ quan công an tiếp tục làm rõ thêm hành vi phạm tội của nhóm tội phạm trên.

