CLB Thanh Hóa xin lỗi, trả lại tiền vé cho cổ động viên không được vào sân

Thanh Hóa 1-4 Công an Hà Nội.

Sáng 6/6, CLB Thanh Hóa đã gửi lời xin lỗi và hoàn trả tiền vé cho các cổ động viên không vào được sân xem trận đấu với CLB Công an Hà Nội. Có khoảng 300 cổ động viên đã đến nhận tiền hoàn.

Trước đó một ngày, sân Thanh Hóa đón khoảng 11 nghìn khán giả đến xem trận đấu giữa đội chủ nhà và CLB Công an Hà Nội ở vòng 11 V-League 2023. Sức chứa của khán đài và số lượng vé bán ra không đủ đáp ứng nhu cầu của CĐV.

Rất nhiều người phải chấp nhận đứng ngoài khi ban tổ chức quyết định đóng sân cửa ở thời điểm không còn chỗ trống bên trong nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu. Hàng trăm cổ động viên dù có vé nhưng phải ra về vì lý do khách quan.

Cổ động viên chen chúc vào sân xem trận Thanh Hóa gặp Công an Hà Nội.

Trước sự cổ vũ lớn của khán giả nhà, các cầu thủ Thanh Hóa chơi hưng phấn và có bàn mở tỷ số sớm ở phút 17. Người lập công là Lâm Ti Phông. Gustavo gỡ hòa cho CLB Công an Hà Nội ở phút 37.

Thanh Hóa có cơ hội tái lập cách biệt nhưng Bruno đã sút hỏng quả phạt đền đầu hiệp hai. Chủ nhà để lật ngược thế cờ khi Jhon Cley, Hoàng Văn Toản, Vũ Văn Thanh lần lượt ghi bàn. CLB Công an Hà Nội thắng 4-1.

Thua trận này, Thanh Hóa vẫn giữ ngôi đầu. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội đã rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm.

Khán đài sân Thanh Hóa chật kín khán giả.

Mùa giải năm nay, Thanh Hóa chơi khởi sắc nhờ sự có mặt của HLV Velizar Popov. Nhà cầm quân người Bulgaria tạo nên một tập thể đoàn kết, thi đấu cống hiến dù không có nhiều ngôi sao. Điều đó được thể hiện bằng con số 20 bàn thắng qua 11 trận đấu. Hàng công CLB Thanh Hóa đứng thứ hai V-League sau CLB Công an Hà Nội.

Màn trình diễn của đội bóng xứ Thanh khiến các trận đấu trên sân nhà lẫn khách đều thu hút lượng cổ động viên đông đảo. Hai trận còn lại của giai đoạn một, Thanh Hóa tiếp tục chạm trán các đối thủ cứng cựa là Nam Định và Hải Phòng.

Bảng xếp hạng V-League 2023 sau vòng 11.

Huỳnh Dương