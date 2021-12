CLB Nam Định, Thanh Hoá từ chối tham dự AFC Cup 2022

Do dịch COVID-19, nên V-League đã phải dừng lại từ vòng 12, vì thế 3 đội đứng đầu bảng sẽ được chọn tham dự đấu trường AFC Champions League và AFC Cup. Theo đó, HAGL sẽ đại diện bóng đá Việt Nam dự AFC Champions League, trong lúc 2 đội Viettel và Than Quảng Ninh sẽ dự AFC Cup. Tuy nhiên, do Than Quảng Ninh gặp khủng hoảng về kinh tế và họ đã gần như giải thể, nên CLB đứng thứ 4 là Nam Định được chọn thay thế.

CLB Nam Định từ chối dự AFC Cup.

Mới đây, Nam Định đã cho biết do khó khăn về kinh phí, nên đội bóng này sẽ không thể góp mặt tại AFC Cup. Sau đó, VFF cũng đã tính đến phương án đưa CLB Thanh Hoá đi tham dự, nhưng đội bóng này cũng từ chối vì lý do kể trên.

Đây là điều không lạ, bởi kinh phí hạn hẹp nên Nam Định và cả Thanh Hoá hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển quân cho mùa giải 2022. Nếu chuẩn bị cho đấu trường AFC Cup, đồng nghĩa họ phải bỏ thêm kinh phí để lấy thêm người hòng có thể thi đấu ở cả 3 đấu trường trong mùa giải 2022 là V.league, Cúp QG và AFC Cup.

VFF cho biết sẽ báo cáo vấn đề này lên AFC, đồng thời họ cũng đang tính đến việc đưa đội B.Bình Dương đi thay thế. Trong trường hợp đội bóng đất Thủ không tham dự, Hà Nội FC sẽ là cái tên kế tiếp đại diện Việt Nam tham dự đấu trường châu lục.