CLB Hà Tĩnh gặp khó, 'dị nhân' Phạm Minh Đức khẳng định tài năng?

(VTC News) -

"HLV Phạm Minh Đức quá 'khủng'. Nếu đối thủ không nhận thẻ đỏ, CLB TP.HCM đã thua rồi", một thành viên lãnh đạo CLB TP.HCM chia sẻ với VTC News, ít phút sau khi đội chủ sân Thống Nhất đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Hà Tĩnh. Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức đứng hạng 13, là một trong hai đội còn lại chưa có điểm số nào, nhưng đây vẫn là "hiện tượng" đáng xem ở V-League mùa này.

HLV Phạm Minh Đức đã xây dựng CLB Hà Tĩnh thi đấu gai góc và cá tính.

Vận đen của Hà Tĩnh

Mùa giải 2020, Hà Tĩnh cũng toàn thua hai trận đầu, nhưng khác với một năm trước, vị trí áp chót bảng xếp hạng không tương xứng với màn thể hiện của đội bóng miền Trung.

Ở trận mở màn, Hà Tĩnh "đè" Than Quảng Ninh ra đá, có một bàn dẫn trước do công Trần Phi Sơn và được hưởng hai quả phạt đền. Nếu Claudecir không làm điều hi hữu trong lịch sử V-League là đá hỏng cả hai quả 11m này, Hà Tĩnh đã có lợi thế lớn, tránh nguy cơ thua ngược.

Đến vòng 2, đội bóng của Phạm Minh Đức chạm trán "đội bóng bạc tỷ" CLB TP.HCM. Gặp đối thủ giàu kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi HLV có hai lần giành ngôi á quân Thai League (Alexandre Polking) và sở hữu tiền vệ ghi 57 bàn ở giải Nhà nghề Mỹ như Lee Nguyễn, nhưng Hà Tĩnh vẫn thi đấu bản lĩnh.

Hà Tĩnh (áo vàng) suýt đánh bại CLB TP.HCM.

Phạm Tuấn Hải cùng các đồng đội phòng ngự chặt, pressing cực rát khiến CLB TP.HCM lúng túng. Hà Tĩnh có ba cơ hội ngon ăn trong hiệp 1, nhưng lần lượt Tuấn Hải, Giang Trần Quách Tân và Claudecir đều bỏ lỡ.

Ngoại trừ cú sút góc hẹp của Quách Tân, hai cú dứt điểm còn lại đều thuộc dạng "ra ngoài khó hơn vào lưới", nhưng Hà Tĩnh vẫn bỏ lỡ. Sau đó, trung vệ Kelly Kester nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi phản ứng. Hà Tĩnh mất người và thua trận.

Hai trận thua cho thấy Hà Tĩnh vẫn như "ngựa non", có sức chiến nhưng vội bung sức, không biết chọn lựa thời điểm và hay gục ngã phút cuối.

Quả phạt đền hỏng ăn của Claudecir ở trận mở màn khiến Hà Tĩnh mất tinh thần, sụp đổ trong hiệp 2. Thất bại trước CLB TP.HCM có thể tránh được, nếu các tiền đạo chắt chiu hơn trong những cú sút. Một vài trận đấu bị vận may khước từ dễ ảnh hưởng đến tâm lý của đoàn quân trẻ.

Phi Sơn (ngoài cùng bên phải, hàng dưới) là điểm tựa của Hà Tĩnh.

Chờ tài Phạm Minh Đức

"Tôi giúp cầu thủ tin tưởng hơn vào chính bản thân họ. Tôi luôn khuyên học trò là càng đá với đối thủ mạnh, họ càng phải đá mạnh bạo, đá tự tin vào. Đá ngang với họ tức là đẳng cấp mình đã tăng lên. Đối thủ có là ngôi sao đi nữa, thì trong trận đấu họ cũng chạy như mình.

Nếu ai xem Hà Tĩnh sẽ biết: cầu thủ chúng tôi ít khi tâm lý, chẳng ngại ai cả. Thiếu sót của chúng tôi nằm ở các pha xử lý đôi khi chưa được như mong muốn. Các em còn trẻ, nên tư duy, kỹ thuật chưac đúng, hơi vội vàng. Tuy nhiên, về tâm lý thì Hà Tĩnh không ngại ai, dù đá hạng Nhất hay V-League", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ với VTC News.

Nếu không tính các ngoại binh cùng tiền vệ Phi Sơn và Quách Tân, các cầu thủ còn lại của Hà Tĩnh đều non kinh nghiệm, mới có một mùa đá V-League, nhưng hơn một lần, đội bóng áo đỏ được đối thủ vị nể.

"Nếu Hà Tĩnh không nhận thẻ đỏ, CLB TP.HCM sẽ thua", lãnh đạo CLB TP.HCM thán phục. Mùa trước, HLV Vũ Tiến Thành đánh giá trận khó nhất của Sài Gòn FC chính là cuộc so tài với Hà Tĩnh.

Lee Nguyễn (áo đỏ) bị cầu thủ Hà Tĩnh phong tỏa.

Theo thống kê từ Instat, Hà Tĩnh là một trong những đội chạy nhiều nhất V-League. Các cầu thủ di chuyển, kết nối liên tục. Hà Tĩnh luôn hình thành các "khối" dù trong tấn công hay phòng ngự.

Hiệp 1 trận gặp CLB TP.HCM là một trong những hiệp hay nhất của Hà Tĩnh từ đầu mùa. Dưới sự chỉ đạo của Phạm Minh Đức, Hà Tĩnh đã phòng ngự rất chủ động với số đông vây ráp tuyến giữa, cô lập ngôi sao Lee Nguyễn cùng hai tiền đạo ngoại là Dario Junior và Joao Paulo.

Hà Tĩnh đá rát, phòng ngự nhiều lớp và chuyển trạng thái cực nhanh, với ít nhất ba tình huống phản công nguy hiểm như đã đề cập. Nhận thấy CLB TP.HCM yếu cánh trái, Hà Tĩnh tấn công mạnh vào hành lang này, khiến đội chủ sân Thống Nhất mất tính cân bằng trong đội hình.

Trước Than Quảng Ninh, Hà Tĩnh cũng pressing mạnh khiến đối thủ không cầm được bóng. Dưới sự dẫn dắt của Phạm Minh Đức, Hà Tĩnh luôn chơi bóng giàu năng lượng. Một mùa giải lăn lộn ở V-League đã giúp đội bóng miền Trung tiến bộ hơn nhiều. Để thắng Hà Tĩnh, các đối thủ phải rất trầy trật, đôi khi cần cả vận may.

HLV Phạm Minh Đức sẽ giúp Hà Tĩnh trở lại?

Dù vậy, lối chơi hay đến mấy, cũng cần mang lại kết quả. Hà Tĩnh đã chơi bùng nổ ở giai đoạn một để đứng hạng tám và trụ hạng sớm. Mùa này còn khắc nghiệt hơn, khi những đội bóng bị đánh giá thấp như CLB Nam Định, CLB Hải Phòng hay Than Quảng Ninh ít nhiều thể hiện được đẳng cấp.

Thách thức dành cho cầu thủ trẻ Hà Tĩnh lớn hơn bình thường, bởi ở độ tuổi khó "cầm cương" và vẫn vừa đá, vừa học, hụt bước ở chặng khởi đầu có thể khiến CLB này nhụt chí.

Để vượt khó, Hà Tĩnh cần bản lĩnh và tập trung hơn. Tài cầm quân của Phạm Minh Đức một lần nữa được thử thách, nhưng phải có áp lực và sức ép, kim cương mới được thành hình.