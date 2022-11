CLB Công An Nhân Dân đổi tên thành CLB Công An Hà Nội.

(VTC News) -

Tháng 11/2022, CLB CAND đã hoàn thành mục tiêu thăng hạng khi lên vô địch giải hạng Nhất quốc gia năm 2022 và giành quyền lên chơi ở V.League 2023. Thực hiện “Đề án phát triển Câu lạc bộ Bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp”, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo chuyển giao CLB Công an nhân dân về Công an Thành phố Hà Nội quản lý và đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

CLB Công An Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống của tượng đài của bóng đá Việt Nam trong quá khứ. Công An Hà Nội trước đây là niềm tự hào của người hâm mộ Thủ đô và của cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân. CAHN là đội bóng duy nhất ở Việt Nam thời đó được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba, để lại trong lòng người hâm mộ và nhân dân Thủ đô nhiều ấn tượng sâu sắc, nhiều dư âm tốt đẹp.

Để chuẩn bị cho V-League 2023, CLB Công an Hà Nội đã tập trung và bắt tay ngay vào công tác tập luyện tập luyện dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ở mùa giải 2023, CAHN sẽ sử dụng sân vận động Hàng Đẫy để tổ chức các trận sân nhà. Bên cạnh đó, CAHN được kỳ vọng sẽ là nơi hội tụ của nhiều tuyển thủ quốc gia và nhiều cầu thủ tài năng, tiềm năng khác, trở thành đối đối thủ đáng gờm với các câu lạc bộ khác trong mùa giải V-League 2023.