CLB Công an Hà Nội thanh lý hợp đồng với HLV Foiani

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội thông báo chia tay HLV Paulo Foiani sáng nay (27/4). Nhà cầm quân người Brazil chia tay đội bóng tân binh V-League sau 8 trận đấu chính thức (gồm 7 vòng V-League và 1 trận ở Cúp Quốc gia).

Trong thông báo đăng trên trang chủ, CLB Công an Hà Nội giải thích việc thanh lý hợp đồng do một vài nguyên nhân khách quan từ đôi bên.

CLB Công an Hà Nội chia tay HLV Foiani.

"HLV Paulo Foiani gặp phải một vài trở ngại nhất định về cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Bản thân ông cũng thừa nhận chưa hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn đầu mùa giải. Trong khi đó, Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng mong muốn tập thể các thành viên trong đội bóng sẽ trình làng một lối chơi gắn kết hơn. Vì vậy, đôi bên đã đi đến quyết định chính thức về việc chấm dứt hợp đồng sớm hơn thời hạn”, CLB Công an Hà Nội cho biết.

Sau khi giành quyền lên hạng V-League 2023, CLB Công an Hà Nội ký hợp đồng với HLV Paulo Foiani. Đội bóng tân binh giành chiến thắng 5-0 trước CLB Bình Định ở vòng 1 nhưng sau đó trải qua 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Tin đồn HLV Foiani mất việc xuất hiện ngay từ thời điểm đó.

Ở vòng 7 V-League 2023, HLV Foiani không chỉ đạo CLB Công an Hà Nội thi đấu do gặp vấn đề về sức khỏe. Trợ ly HLV Flavio Cruz thay thế ông Foiani ở vị trí đó và tiếp tục giữ tạm quyền dẫn dắt đội bóng đến khi CLB Công an Hà Nội tìm được HLV trưởng mới.

Đội bóng ngành công an tiếp xúc với đại diện của HLV Park Hang Seo và HLV Alexandre Polking. Tuy nhiên, không có thỏa thuận hợp đồng nào với 2 nhà cầm quân này.