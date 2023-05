CLB Công an Hà Nội nhận án phạt sau trận gặp SLNA

(VTC News) -

"Phạt CLB Công an Hà Nội 15 triệu đồng do không thực hiện ghi hình kỹ thuật trận đấu giữa Công an Hà Nội và SLNA ngày 26/5 trên sân vận động Hàng Đẫy", Ban tổ chức giải đưa ra án phạt với CLB Công an Hà Nội.

Trận đấu này trở thành điểm nóng của vòng 9 khi trợ lý trọng tài Thành Sơn bắt việt vị sai. Ông phất cờ việt vị với Soladio (SLNA) trước khi tiền đạo này kịp dứt điểm tung lưới thủ môn Sỹ Huy. Xem lại băng quay chậm, Soladio đứng trên hậu vệ cuối cùng của Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội nhận án phạt từ ban tổ chức giải.

Nếu trọng tài không bắt lỗi việt vị, nhiều khả năng SLNA sẽ dẫn trước 2-0. Khi ấy, cơ hội lật ngược thế cờ của đội chủ nhà sẽ khó khăn hơn nhiều. Kết quả chung cuộc của trận đấu đó là 2-1 cho CLB Công an Hà Nội.

Theo xác nhận của Trưởng ban trọng tài Đặng Thanh Hạ với VTC News, trợ lý Nguyễn Thành Sơn sẽ nhận án phạt. Nhiều khả năng đây sẽ là án phạt nặng. Theo thông lệ, Ban Trọng tài VFF không công khai án phạt với dư luận.

Ban trọng tài cũng thuê trọng tài ngoại ở một số trận đấu quan trọng thuộc vòng 10 và 11, là cuộc đối đầu giữa CLB Thanh Hoá với CLB Công an Hà Nội, CLB Bình Dương với CLB Đà Nẵng và TP.HCM với CLB Đà Nẵng.

Bên cạnh án phạt dành cho CLB Công an Hà Nội, Ban tổ chức giải cũng phạt CLB Bình Dương 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận gặp CLB Hà Nội.

