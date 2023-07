CLB Công an Hà Nội đăng kí phút chót, Filip Nguyễn có thể thi đấu ngay tối nay

(VTC News) -

Ngày 2/7, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận CLB Công an Hà Nội đã đăng kí thi đấu thành công cho Filip Nguyễn. Anh mang áo số 1 và các thủ tục cần thiết được hoàn tất vào tối qua. Công ty VPF bổ sung thêm cầu thủ này và gạch tên Patrik Lê Giang trong danh sách thi đấu.

Filip Nguyễn kí hợp đồng 3 năm với CLB Công an Hà Nội vào ngày 30/6. Sau buổi lễ ra mắt, anh lập tức đáp chuyến bay vào Đà Nẵng để hội quân cùng đội bóng mới. Filip Nguyễn có 2 buổi tập cùng các đồng đội và anh có thể trạng tốt, sẵn sàng ra sân ở trận đấu gặp CLB Đà Nẵng tại vòng 13 V-League.

CLB Công an Hà Nội đăng kí thi đấu cho Filip Nguyễn.

Theo quy định của Ban tổ chức giải, các đội bóng thuộc hệ thống chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp chỉ được đăng ký một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

Do đó, CLB Công an Hà Nội chỉ được sử dụng một trong 2 thủ môn Patrik Lê Giang hoặc Filip Nguyễn. Đây là lý do chính khiến thủ thành Patrik Lê Giang bị loại dù có màn trình diễn không đến nỗi nào ở giai đoạn vừa qua.

Patrik Lê Giang sẽ chuyển đến CLB TP.HCM theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải 2023. HLV Vũ Tiến Thành kì vọng cậu học trò mới có thể giải quyết bài toán ở vị trí người gác đền cho đội chủ sân Thống Nhất.

Việc các thủ môn hiện tại không có phong độ tốt là một trong những nguyên nhân khiến CLB TP.HCM chìm sâu ở cuối bảng xếp hạng. Patrik Lê Giang không quá xuất sắc, nhưng đang có phong độ ổn định.

Cũng trong trận đấu với CLB Đà Nẵng chiều 2/7, CLB Công an Hà Nội có thể sử dụng tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 đang có sự hưng phấn sau 2 trận đấu giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam. Quang Hải là bản hợp đồng đáng chú ý nhất ở giai đoạn lượt về của CLB Công an Hà Nội.

Mai Phương