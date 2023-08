CLB Công an Hà Nội có thể vô địch V-League 2023 sớm 1 vòng đấu

(VTC News) -

Chiến thắng 2-1 trong trận derby Thủ đô trước Hà Nội FC giúp CLB Công an Hà Nội tiến một bước dài đến với ngôi vương V-League 2023. Đội bóng ngành công an chỉ hơn đội xếp sau 2 điểm. Tuy nhiên, trong 2 vòng cuối, 4 đội đầu bảng gặp nhau. Do đó, CLB Công an Hà Nội hoàn toàn có cơ hội vô địch sớm.

CLB Công an Hà Nội đang có được 34 điểm. Xếp sau đội bóng này lần lượt là Hà Nội FC và Viettel (32 điểm). Đội xếp thứ là Đông Á Thanh Hoá có 31 điểm.

CLB Công an Hà Nội đánh bại Hà Nội FC.

Ở vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023 (vòng đấu áp chót của nhóm đua vô địch), CLB Công an Hà Nội gặp CLB Viettel trong khi Hà Nội FC phải làm khách trên sân của CLB Thanh Hoá. Điều kiện tiên quyết để thầy trò HLV Flavio Cruz lên ngôi sớm là họ phải giành chiến thắng trước CLB Viettel.

Khi đó, khoảng cách giữa 2 đội bóng này là 5 điểm, CLB Viettel sẽ bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Đồng thời, nếu trên sân Thanh Hoá, Hà Nội FC không thắng đội chủ nhà, CLB Công an Hà Nội sẽ lập tức có được chức vô địch. Nếu chỉ hoà hoặc thua, Hà Nội FC sẽ kém đối thủ 4 hoặc 5 điểm và trở thành cựu vương.

CLB Công an Hà Nội có thể vô địch sớm 1 vòng.

Giả thiết này có nhiều cơ sở nếu nhìn vào phong độ thực tế của các đội bóng. Bất chấp việc để thua 0-1 trước Viettel FC, CLB Thanh Hoá thể hiện tinh thần và lối chơi thuyết phục. Bàn thua đến với họ ở phút bù giờ thứ 2. Trước đó, CLB Thanh Hoá có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Trong đó, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng sút bóng đội xà ngang ở phút 65.

Ngược lại, Hà Nội FC không còn dễ dàng áp đảo mọi đối thủ như thời điểm trước đây. Lối chơi mà HLV Bozidar Bandovic xây dựng vẫn xuất hiện nhiều sai số. Sẽ có nhiều câu chuyện xung quanh công tác trọng tài ở mùa giải này hay cụ thể trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch vẫn có nhiều giai đoạn gặp khó khăn hơn so với các mùa giải trước đây.

CLB Thanh Hoá gần như không còn khả năng vô địch nhưng họ vẫn cho thấy quyết tâm lớn. HLV Velizar Popov vẫn bày tỏ mục tiêu đến các cầu thủ rằng họ sẽ làm hết khả năng và muốn thắng cả 2 trận còn lại của mùa giải.

Mai Phương