CLB bóng chuyền nữ Thông tin - FLC quyết bảo vệ ngôi đầu giải bóng chuyền VĐQG

(VTC News) -

Tấm Huy chương vàng giành được tại giải bóng chuyền VĐQG PV GAS năm 2020 của đội bóng chuyền nữ Thông tin - FLC góp thêm vào phòng truyền thống của đội bóng danh hiệu Vô địch cao quý lần thứ 11.

Đến nay, đây vẫn là CLB bóng chuyền giàu thành tích bậc nhất Việt Nam khi nắm giữ 11 lần vô địch quốc gia và 5 lần giành Huy chương Bạc.

Thông tin – FLC là CLB bóng chuyền nữ giàu thành tích bậc nhất Việt Nam (Ảnh: CuongPV).

Mùa giải 2021, đội bóng chuyền nữ Thông tin - FLC được chờ đợi sẽ bảo vệ thành công chức vô địch đã giành được mùa giải trước sau khi có thêm sự đồng hành và đầu tư từ Tập đoàn FLC. Với bản hợp đồng dài 5 năm, FLC sẽ tài trợ kinh phí hoạt động, đầu tư trang bị thiết bị tập luyện, thi đấu cũng như chế độ đãi ngộ cho huấn luyện viên, vận động viên… qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động của CLB phát triển mạnh trong nước và vươn tầm khu vực.

Tại Vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021, đội bóng bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi Hậu của mình với vị trí nhất bảng A (thi đấu tại Quảng Ninh) với 4 chiến thắng trước các đối thủ được đánh giá rất mạnh tại như Than Quảng Ninh, Ninh Bình Doveco, Ngân hàng Công thương và EDU Capital Thanh Hóa. Thành tích này giúp đội bóng giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương năm 2021.

Tuy nhiên, bước vào Cúp Hùng Vương, đội thi đấu không thực sự thành công do thiếu vắng quân bài chủ chốt Bùi Thị Ngà. Phụ công, đội trưởng Bùi Thị Ngà gặp chấn thương ngay trước thềm Vòng 1 nên ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh đội bóng. Mặc dù vậy đội bóng cũng để lại được dấu ấn của mình với sự quyết tâm cao độ.

Ngay sau giải đấu, Thông tin - FLC đã có sự thay đổi lớn khi HLV Phạm Minh Dũng lên nắm quyền chỉ đạo với hy vọng mang lại làn gió mới cho CLB trước thềm Vòng 2 và Vòng chung kết xếp hạng giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airawys năm 2021.

Trong suốt thời gian giãn cách xã hội, Thông tin - FLC hăng say tập luyện để cải thiện những điểm yếu bước 1 và phòng thủ. Nhiều trận thi đấu nội bộ được BHL sắp xếp giữa các tuyến để tìm ra đội hình chiến thuật ưng ý nhất.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng trong tập luyện, thi đấu đang được HLV Phạm Thu Trang thực hiện rất tốt để mang đến tính hiệu quả. Đây cũng là mô hình mà nhiều CLB bóng chuyền trong cả nước hướng tới.

Thông tin – FLC đang tích cực tập luyện và sẵn sàng cho hành trình bảo vệ chức vô địch mùa giải 2021 (Ảnh: CuongPV).

Mục tiêu cao nhất của đội bóng là bảo vệ chức vô địch đã giành được tại mùa giải trước được BHL thổi vào các VĐV tuyến 1. Trước sự quan tâm của Lãnh đạo Binh chủng Thông tin liên lạc, Lãnh đạo CLB và Nhà tài trợ là Tập đoàn FLC, đội bóng đang trở lại quỹ đạo chiến thắng vốn có của mình với lực lượng mạnh nhất hiện tại.

Đội trưởng Bùi Thị Ngà đã trở lại và sẵn sàng cùng các đồng đội vào sân chinh chiến tại Vòng 2 và Vòng chung kết xếp hạng sắp tới. HLV Phạm Thị Yến cũng sẵn sàng với phương án khoác áo vào sân thi đấu cho thấy sự đồng lòng của tập thể những nhà vô địch.

Trung tá Dương Thanh Toan - Chủ nhiệm CLB cho biết: “Trong suốt thời gian qua, tinh thần tập luyện của các VĐV rất tốt. Nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo và nhà tài trợ, toàn đội đang hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch trong mùa giải này.

Hiện tại, đội đã sẵn sàng cho hành trình được đánh giá là khó khăn tại Vòng 2 và Vòng chung kết xếp hạng sắp tới, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết và sức mạnh của những người khoác lên mình màu áo lính thì đội bóng đang đặt quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng”.

Tại Giải VĐQG cúp Bamboo Airways 2021, Thông tin – FLC đang sở hữu lợi thế điểm số trước các đối thủ sau khi dẫn đầu vòng 1 (Ảnh: CuongPV).

Thông tin - FLC nằm tại bảng C cùng với Than Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh và EDU Capital Thanh Hóa. Do VTV Bình Điền Long An có VĐV dương tính với COVID-19 nên hiện tại bảng đấu chỉ còn 4 đội bóng tham dự.

Tại bảng đấu này, Than Quảng Ninh và Kinh Bắc Bắc Ninh được đánh giá là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp 1 trong 2 suất vào Vòng chung kết xếp hạng. Mặc dù đang dẫn đầu bảng đấu với 4 chiến thắng song đội bóng cũng không thể chủ quan trước sức mạnh của các đối thủ.

Tuy nhiên, với lợi thế về điểm số và quan trọng hơn là sức mạnh tập thể đang lên rất cao, Thông tin - FLC đang sẵn sàng ở mức cao nhất cho danh hiệu vô địch thứ 12, xứng đáng với truyền thống hào hùng của một CLB mạnh nhất giải VĐQG tính tới thời điểm hiện tại.